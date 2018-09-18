Seçim rüşveti işsize yaradı

İktidarın seçim döneminde yüz binlerce kişiye iş kapısı aralaması, işsizlik oranlarına yansıdı. Kamu 425 bin kişiye istihdam sağladı. Ancak işsizlik oranının çift haneye çıkması dikkat çekti.

Recep GENEL

Seçim döneminde hükümetin kamuda istihdam olanağını seçim rüşveti olarak kullanması işsizlik oranlarına da yansıdı. Seçimden önce taşeron işçilerin kadroya alınması birçok kentte geçici işçi istihdamına ağırlık vermesi haziran ayı işsizlik oranlarını da etkiledi. Veriler, kamunun yılın ikinci çeyreğinde toplam 425 bin kişiye iş kapısı olduğunu gösterdi. Ancak, yılın ilk 5 ayında 2 milyon kişinin işsiz kaldığı da ortaya çıktı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla sabit kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü istatistiklerini dün açıkladı. Verilere göre mayıs döneminde yüzde 9.7 olan işsizlik haziranda yüzde 10.2 seviyesine çıktı. İşsiz sayısı ise 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.3 puanlık artışla yüzde 10.9 oldu. İşsizlik oranı kadınlarda yüzde 13.2 olarak ölçülürken, bu oran erkeklerde yüzde 8.7 oldu.

KADROLU SAYISI AZALDI

Yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 714 bin kişi olan kamunun toplam istihdamı yılın ikinci çeyreğinde 417 bin kişilik artışla 4 milyon 131 bin kişiye yükseldi. Ancak kamunun kadrolu personel sayısı 35 bin kişilik azalışla 2 milyon 862 bine geriledi. Geçici işçilerin bir bölümün sözleşmeli personel olmasıyla yılın ilk çeyreğinde 256 bin kişi olan sözleşmeli personel sayısı 37 bin kişilik artışla 293 bin kişiye yükseldi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla 487 bin olan işçi sayısı ise 322 bin kişilik artışla 809 bin kişi oldu. Ayrıca geçici işçi statüsünde 66 bin kişinin kamu tarafından istihdam edildiği gözlendi. Böylece toplam 425 bin kişinin yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edildiği ortaya çıktı.

TÜİK verilerine göre iş arama sürelerine göre işsiz sayılarına bakıldığında işsizlerin 2 milyon 15 kişisinin son 5 ay içinde işsiz kalması dikkat çekti. İşsizlerin 1 milyon 426 bininin 1-2 aydır iş aradığı 589 bin kişinin ise 3-5 aydır iş aradığı ortaya çıktı. Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artışla 29 milyon 314 bin kişiyi buldu.

İşsiz sayısı 6.6 milyon’u buluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, resmi işsizliğin yüzde 10.2 olarak açıklandığını belirterek, “Gerçek işsizlik yüzde 16.04, geniş tanımlı işsizlik yüzde 18.39'a ulaştı. Yani yetersiz istihdam ve zamana bağlı eksik istihdam edilenleri de eklediğimizde işsiz sayısı 6 milyon 600 bin kişiye ulaşıyor” dedi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, ekonomi yüzde 5.2 büyürken istihdamın sadece 2.48 puan artış gösterdiğinin ortaya çıktığına işareteden Erdoğdu, “Türk ekonomisi çalışan her üç kişiden birinin sosyal güvenceden yoksun olmasının önüne geçemiyor. 1 yıl içinde işe alınan her 10 kişiden birisi kayıt dışı” dedi. Erdoğdu, ücretsiz aile işçisi sayısındaki azalmanın tarımdaki küçülmeyi gösterdiğini ifade etti.