Seçim sonuçlarının ardından altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Haziran altın fiyatlarında son durum

24 Haziran seçiminin resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçim sonuçları piyasayı etkiledi. Altının gram fiyatı, haftaya yüzde 2,5 azalışla güne 186,4 liradan başladı, öğle saatlerinde 191 lirayı gören altın tekrar yükselişe geçti. Peki 25 Haziran çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Haberimizden en güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Seçim sonuçları altın fiyatlarına da yansıdı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 191,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.283,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 191,70 liradan işlem gördü.
AA