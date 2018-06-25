Seçime 12 yılda 5.1 milyar TL

Hemen her yıl yapılan seçimler Türkiye’ye milyarlarca liraya mal oluyor. 2006’dan bu yana yapılan seçimlerde sadece Hazine 5 milyar 188 milyon 196 bin lira harcadı.

Maliye Bakanlığı verileri seçimler için harcanan ve siyasi partilere aktarılan paralarda seçimin maliyetini de ortaya koyuyor. Türk halkının vergileri üzerinden 2006'dan bu yana 5 milyar 188 milyon 196 bin lira harcandı. Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığımız belirlemelere göre, siyasi partiler ve seçim harcamaları için her yıl Hazine kasasından para çıkıyor. Seçim olmadığı yıllarda da seçim yapılacak dönem için aktarım yapılmaya devam ediyor.

OY SAYISI ESAS ALINIYOR

Siyasi partilere yapılan yardım hesaplanırken, alınan oy kriter olarak kabul ediliyor. Genel seçimlerde geçerli oyların yüzde 3'ünden fazla oy alan partilerin geçerli oyları hesaplama için kullanılıyor. Yüzde 3'ten fazla alan her partinin oyu bütçeden verilecek ödeneğe oranlanıyor. Böylece her oy için verilecek Hazine yardımı hesaplanıyor. Ayrıca ödeneğin devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmesi gerekiyor. Genel seçimlerde iki kat seçim parası ödeniyor. Erken seçim olduğu dönemlerde de siyasi partilere ek Hazine yardımı veriliyor. Seçim masrafları için transfer edilen parada Türkiye genelindeki oy pusulaları, sandıklar, görevli personel giderleri gibi harcamalarda kullanılıyor. 2007'de genel seçimler ve cumhurbaşkanını halkın seçmesi için halk oylaması yapıldı. 2009'da yerel seçimler gerçekleştirildi. 2010'da anayasa değişikliği için halk oylaması yapıldı. 2011'de genel seçimler, 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimler, 2015'te 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, 2017'de ise başkanlık sistemi için halkoylaması gerçekleştirildi.