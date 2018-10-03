Şeker arsaları da satışta!

Elindeki 13 şeker fabrikası alelacele özelleştirilip şirketlere devredilen Türkiye Şeker Fabrikalarının (Türkşeker) şimdi de değerli arsaları satışa çıkarıldı.

Türkşeker'in 55 bin metrekare büyüklüğündeki 16 parça gayrimenkulü, şeker fabrikaları özel sektöre devredilen 8 farklı ilde bulunuyor.

Türkşeker'in 16 parçadan oluşan gayrimenkul satış ilanı yayımlandı. Gayrimenkuller pazarlık usulüyle satılacak, ancak yoğun talep gelmesi durumunda ihalede açık artırma yöntemine de geçilebilecek. Türkşeker, gayrimenkulleri almak isteyenlerin en geç 15 Ekime kadar tekliflerini genel müdürlüğe iletmelerini istedi. Satışa çıkarılan arsalar, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında özelleştirme işlemleri tamamlanan fabrikaların da bulunduğu 8 ilde yer alıyor. İşte şeker fabrikalarının satışa çıkarılan gayrimenkulleri:

Edirne: Merkez ilçede 3 bin 1 m2, Keşan ilçesinde 415 m2 ve Uzunköprü ilçesinde 6 bin 477 m2 .

Çorum: Sungurlu'da 3 bin 482 m2 ve Alaca'da 7 bin 994 m2

Adana: Tufanbeyli'de 2 bin 692 m2

Bayburt: Merkez ilçede 548 m2

Erzincan: Çayırlı ilçesinde 2 bin 987 m2

Erzurum: Horasan ilçesinde 3 bin 190 m2, Pasinler Kethuda mahallesinde bin 399 m2 ve 4 bin 349 m2'lik iki ayrı taşınmaz.

Kırşehir: Kaman'da 3 bin 426 m2

Yozgat: Akdağmadeni'de 5 bin 271 m2, Sarıkaya'da 3 bin 881 m2, Çekerek ilçesinde 712 m2 ve 5 bin 108 m2'lik iki ayrı taşınmaz