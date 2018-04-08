Şeker fabrikaları satışında 102 milyon dolar kayıp var

Şeker-İş Sendikası'ndan ihaleye büyük tepki. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarına verilen fiyat tekliflerinin çok düşük olduğunu belirterek, “102 milyon dolarlık kayıp var. İhale onaylanırsa dava açarız” dedi.

İhalesi yapılan Bor ve Kırşehir şeker fabrikalarına beklentilerin çok altında teklif gelmesi ve satış rakamı tepkilere yol açtı. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, “Fiyat, 7 yıl önceki tekliflerin bile altında. O gün dolarları verenler bugün TL bile vermekte zorlandı. Bu fiyatlarla ihalenin onaylanabileceğini sanmam. Onaylanırsa kamu zararı gerekçesiyle hemen dava açarız” dedi.

BU FİYATLARA VEREMEZLER

Özelleştirme İdaresi binasında alelacele yapılan ihalede 62 bin ton kota hakkına sahip Bor Şeker Fabrikası'na en yüksek teklifi 336 milyon lirayla Doğuş Gıda, 70 bin 250 ton kotaya sahip Kırşehir fabrikasına ise 330 milyon lirayla Tutgu Gıda teklif verdi. Teklifleri değerlendiren Şeker-İş Başkanı Gök, “Bor fabrikasına 2011 yılındaki ihalede 125 milyon dolar teklif gelmişti. Şimdiki teklif dolar karşılığı olarak 83 milyon dolarda kaldı. 42 milyon dolarlık kayıp var. Bu da 168 milyon lirayı aşıyor. Kırşehir fabrikasının 2011'deki değeri 141.5 milyon dolardı, şimdi 81.5 milyon dolarda kaldı. 60 milyon dolar, yani 241 milyon liralık kayıp da burada var. Toplam kayıp 102 milyon doların üzerinde. Teklifler büyük fabrikalarımızın karşısında güdük kaldı” dedi. Başkan Gök, şöyle devam etti: “2011 fiyatlarından bile daha düşük fiyatlara bu fabrikaları veremezler. O gün bile kamu yararı oluşmadığı için ihale iptal edilmişti. Bugün bu fiyatlara fabrikaların satılmasını kimse açıklayamaz. 7 sene önce ihaleler dolar cinsinden satılmış, taksitler dolar cinsinden belirlenmişti. Bugün ise yüzde 30'u peşin, gerisi 5 yıl taksitle üstelik TL ile ödenecek. 5 yıllık enflasyon taksitleri zaten eritecek. 7 yıl önceki ihalede artırımlar 5'er 10'ar milyon dolarlarla yapılıyordu, şimdi TL'yi bile 1'er milyonla artırdılar. Başbakanlığı döneminde kamu yararı olmadığı için iptal eden Cumhurbaşkanımızın bu fiyatları kabul edeceğini sanmıyorum.”

FİRMALARI TANIMIYORUM

İhalelerde en yüksek teklifi veren Doğuş Gıda ve Tutgu Gıda firmalarını tanımadığını belirten Gök, gıda ile şekerin farklı alanlar olduğunu, gıdayla uğraşan herkesin şeker üretemeyeceğini söyledi.

İsa Gök, “Umarım birilerinin adına ihalelere girilmemiştir. Aksi halde ihaleyi alıp bir süre işletir sonra kapatır giderler” dedi. Gök, Özelleştirme İdaresi'nin 10-20 dönümlük arsalar için dahi 2 aylık ilan süresi verirken şeker fabrikalarını 35 günde satmaya çalıştığına dikkat çekti.

Doğuş Gıda: Kendi adımıza girdik

Bor fabrikasına 336 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Doğuş Gıda'nın sahibi Süleyman Karakan, yüzde 100 yerli bir şirket olduklarını, çayda sağladıkları verimli üretimi şekerde de başaracaklarına inandıklarını söyledi. Rizeli işadamı Karakan, “Ben sosyal demokrat bir insanım. Sosyal demokrat olmayan toplum çökecektir” dedi. Başkalarının adına değil doğrudan kendi adlarına ihaleye girdiklerini belirten Karakan, Bor fabrikasını daha verimli çalışan bir fabrika haline getireceklerini belirtirken “Bize göre Cargill'in ve diğer şirketlerin ürettiği NBŞ fabrikaları kapanmalı. Şeker pancarı milyonlarca çiftçiyi, işçiyi ilgilendiriyor” diye konuştu. Karakan, satışa çıkarılan 10 fabrikaya daha teklif vermeyi düşündüklerini bildirdi.