Şeker fabrikalarını alan şirketler büyük risk mi aldı?

'Zarar ediyor' gerekçesiyle satılan şeker fabrikalarını alan özel sektör risk mi alıyor? Öte yandan zarar ediyor denen fabrikalardan ikisi Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık'tan daha pahalıya satıldı.

AKP şeker fabrikalarını ‘zarar ediyor' gerekçesiyle satışa çıkardı. Sigorta şirketlerinin analizine göre 14 şeker fabrikasında 1 milyar TL'yi aşkın şeker stoku bulunuyor.

Doğuş Çay Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon TL verdi. Tutgu Gıda ise Kırşehir Şeker Fabrikası için 330 milyon TL'yi gözden çıkardı.

46 MİLYON TL DAHA PAHALI

İki şeker fabrikası toplamda 666 milyon TL'ye satılmış oldu. Rakamlar hiç de fena gözükmüyor. Öyle ki Türkiye'nin en önemli yayın organlarından olan Hürriyeti'in içinde bulunduğu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık borsaya yapılan açıklamaya göre 155 milyon dolara (620 milyon TL) satıldı.

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