Şeker fabrikalarının 1 milyar TL üzerinde pancar stoğu bulunuyor

80 milyon TL zarar ediyor diye satılan şeker fabrikalarının ambarlarında 1 milyar 226 milyon TL’lik şeker pancarı bulunuyor.

Kamuya ait olan şeker fabrikaları geçtiğimiz aylarda devlet tarafından sigortalandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satışa çıkarılacak olan 14 şeker fabrikası da bu dosya içerisinde yer alıyor. Sigorta için hazırlanan envanter dosyası içerisinde fabrikaların ambarlarında ne kadar şeker pancarı olduğu bilgisi sigorta şirketi ile paylaşıldı.

O dosyada yer alan fabrikalar içerisinde satışa çıkacak fabrikanın depolarında 1 milyar 226 milyon TL'lik şeker bulunuyor. Fabrikaların makinelerinin toplam değeri ise 697 milyon TL değerinde. Sadece depolarda bulunan malzeme, makine ve pancar 2 milyar 62 milyon 900 bin TL ediyor. Yani 80 milyon TL zarar ediyor diye satışa çıkan fabrikaların gayrimenkul değerlerini hiçe saysak bile fabrikaları alanlar hali hazırda pancar milyarderi olacaklar.

TEMİNAT TUTARI 4 MİLYON

3 Nisan'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kırşehir için geçici teminat tutarını 4 milyon TL olarak belirledi. İlk etapta satışa çıkacak olan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın ambarlarında 68 milyon TL'lik şeker pancarı bulunuyor. Ayrıca fabrikanın depolarında 6 milyon TL'lik çeşitli malzeme ve 49 milyon TL değerinde makinesi var.

İLK İHALE 3 NİSAN'DA

ÖİB ihale tarihinin 3 Nisan olduğunu duyurmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi açtığı ihaleler nisan ayında yapılacak. Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan’a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan’a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan’a kadar teklif verilebilecek.