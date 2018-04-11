Şekerciler AKP deyip ezici evet vermiş

Şeker fabrikaları satılan 14 il ve ilçe halkının büyük çoğunluğunun 2015’teki genel seçimlerde AKP’ye oy verdiği ortaya çıktı. Referandumda ise Alpullu dışındaki tüm merkezler “evet” dediler.

2015'te yapılan genel seçimlerde şeker fabrikaları satılacak 14 merkezde de, sandıklardan AKP'nin çıktığı belirlendi. 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği ve Başkanlık referandumunda ise aynı yerlerden 13'ünde, yine yüksek oranda “evet” oyu kullanıldı. 14 merkez arasında sadece, şeker fabrikalarının bulunduğu merkezlerden olan Alpullu'nun bağlı bulunduğu Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde yüzde 71.1 “hayır” çıktı. Alpullu, aynı zamanda 14 merkez arasında genel seçimde AKP'ye oy vermeyen tek bölge oldu. Alpullu halkının yüzde 55'i CHP'ye oy verdi.

ERZURUM'DA YÜZDE 68

14 il ve ilçede 2015 seçimlerinde AKP galip gelirken bu il ve ilçelerden bazılarında AKP'nin oyu yüzde 68'e kadar yükseldi. Referandumda “Hayır” oyu veren Alpullu'dan da, 2015 seçimlerinde yüzde 55.5 oranında AKP'ye oy çıktı. AKP bu merkezlerde en düşük yüzde 51 oy aldı.

2015'te AKP'ye en yüksek oranda oy veren yerlerin başında yüzde 68'le Erzurum ve Elbistan geliyor. Onları yüzde 65'le Yozgat, yüzde 63.4'le de Afyon izliyor. Muş yüzde 62, Afyon yüzde 63.4, Çorum ise yüzde 61'le onları izlerken Kastamonu ve Tokat-Turhal'da AKP'ye oy verenlerin oranı yüzde 60'ı buluyor.

REFERANDUMDA “EVET”

Şeker fabrikalarının bulunduğu diğer yerlerde de oy oranları şöyle sıralanıyor: Bor-Niğde yüzde 57.2, Erzincan yüzde 57, Isparta-Ilgın yüzde 53, Kırşehir ve Burdur yüzde 51. Şeker fabrikalarının bulunduğu il ve ilçelerdeki halkın tutumu referandumda da değişmedi. 16 Nisan 2017'deki referandumda Alpullu'nun dışındaki bütün il ve ilçelerde ezici çoğunlukla “evet” oyu çıktı. En yüksek “evet” oyunu yüzde 75'le Erzurum verdi. Onu yüzde 74'le Yozgat izledi.