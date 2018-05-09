Şekerde zarar 1.16 milyar lira

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 5 şeker fabrikasının satışını onaylamasının ardından karara jet iptal davası geldi.

Şeker-İş Sendikası Danıştay 13'üncü Dairesi'ne açtığı davada, 5 şeker fabrikasının satışı nedeniyle kamunun tam 1 milyar 160 milyon lira zarara uğratıldığını bildirdi. Dava dilekçesinde, halka ait fabrikaların belirli sermaye gruplarına aktarıldığı, özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde halkın sağlığının tehlikeye gireceği uyarıları da yer aldı. Sendika, Danıştay'dan satış kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

Her bir fabrika için ayrı ayrı dava açan Şeker-İş'in dava dilekçesinde ekonomi ve halk sağlığına yönelik zehir zemberek ifadeler yer aldı. Dilekçede Kırşehir Şeker Fabrikası'nın 2011 yılındaki değerinin bile altında satıldığı, bu satış nedeniyle kamunun 241 milyon lira zarara uğratıldığı ifade edildi. Aynı şekilde, satışların iptal edilmemesi halinde kamunun Bor fabrikasının satışından 168 milyon, Çorum fabrikasından 257 milyon, Yozgat fabrikasından 211 milyon ve Turhal fabrikasının satışından dolayı da 284 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 160 milyon lira zarara uğratılmış olacağı bildirildi.

CARGILL’İN İNSAFINA TERKEDİLDİ

Fabrikaların satışının kamu yararına da olmadığına işaret edilen dilekçelerde, fabrikaların tek tek satılması nedeniyle şeker sektörünün ABD menşeli Cargill firmasının insafına tek edileceği, sektörün yabancılaşacağı ve kamu sağlığını tehdit eden tehlikelerin ortaya çıkacağı uyarısı yapıldı.