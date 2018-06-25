Sektörel Güven Endeksleri açıklandı

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 2.8 azalarak 94.4 değerine geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 92 iken, Haziran ayında %0,8 oranında azalarak 91,2 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %5,6 ve %3,3 azalırken, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %5,5 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 94,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında %2,8 oranında azalarak 94,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %9,3 ve %3,1 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %3,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 75,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken, Haziran ayında %2,4 oranında azalarak 75,3 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %5,1 ve %0,4 azaldı.