Sektörel Güven Endeksleri açıklandı! İnşaata ‘güven’ azaldı

TÜİK sektörel güven endekslerini açıkladı. Temmuz ayında en çok düşen endeks inşaat oldu. İnşaata güven yüzde 10.7 baz puan düştü. İnşaat güven endeksi nisan ayında yüzde 0.2, mayıs ayında yüzde 2.1 haziran ayında ise yüzde 2.4 düşmüştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 91,9 iken, Ağustos ayında %4,2 oranında azalarak 88 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %2,9, %4 ve %5,5 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 93,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında %4 oranında azalarak 93,4 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %13,2 azalırken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %1,4 ve %0,8 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 68,8 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,1 iken, Ağustos ayında %10,7 oranında azalarak 68,8 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %14,1 ve %8,3 azaldı.