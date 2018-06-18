‘Sen neymişsin be abi’ye ulaşılamıyor

Bundan tam 5 ay önce 'elimdeki bitcoinleri satsam piyasa sallanır' diyen Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'ya sozcu.com.tr'nin edindiği bilgilere göre 3 aydır ulaşılamıyor. Sen neymişsin be abi!' başlığı ile sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği Sadun Kaya, "Benim kripto paramda kaybetmek yok" diyordu.

Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya yaklaşık 5 ay önce 1 milyar doları kripto para sektörüne yatıracağını ve Bitcoin’in 300 bin dolara çıkacağını söylüyordu. Hatta “Benim kripto paramda kaybetmek yok” diyordu. Ancak yetkililer Sadun Kaya’nın telefonuna 3 aydır ulaşılamadığını ve Kaya’nın atılan mesajlara cevap vermediğini söylüyor. Sadun Kaya’nın şahsi telefonuna da ulaşılamıyor .

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3 AYDIR ULAŞILAMIYOR

Diğer coinlerden çok farklı olduğunu iddia eden Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, “Vatandaşın bu coinde zarar etmesi söz konusu olmayacak ve Turcoin'i alan vatandaşımızın parası çarçur olmayacak” diye konuşmuştu.