‘Sendikacıyım grev yaparım’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ‘sarı yelek’ üzerinden kendisine yönelik eleştirileri ‘akıl tutulması’ olarak niteledi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret komisyonuna ilk kez bir asgari ücretli işçiyi alarak bazı kesimlerin kimyasını bozduğunu, bu yüzden, ‘sarı yelek' bahanesiyle kendisi hakkinda adeta linç kampanyası başlatılmak istendiğini söyledi. Atalay, “Ben sendikacıyım, sırtımda işçinin tulumu var. Tabii ki eylem diyeceğim, grev diyeceğim” dedi.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Atalay, asgari ücret komisyonunda asgari ücretlileri temsil edecek Gülten Görmez'i kamuoyuna tanıtmak için geçen hafta bir basın toplantısı düzenlemişti. Atalay, o toplantıda, Fransa'daki ‘sarı yelek' eylemlerini de hatırlatarak, “Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşte gördük, Fransa'da gitmediğini… Üç gün sonra bizim burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı” dedi. Atalay'ın ‘sarı yelek' ifadesine bazı kesimlerden tepkiler gelirken, Hak-İş'e bağlı Enerji-İş Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Atalay, “TÜRK-İŞ Başkanı asgari ücret az diye açıklama yapıyor, vermezlerse millete şikayet ederiz, diyor. Sosyal medyadan, oradan, buradan saldırıya geçiliyor. Hatta sendikacıyım diye geçinenler ortaya çıkıp TÜRK-İŞ Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Hak arayan bir sendikacının başka bir sendikacı tarafından suçlanmasını dünyanın başka bir yerinde göremeyiz” dedi.

Basın toplantısı sırasında kendisine, ‘İstekleriniz olmazsa ne yaparsınız?' diye soru sorulduğunu hatırlatan Başkan Atalay, “Ben de işçi eylemlerini örnek verdim. Eylem dedim, grev dedim. Buradan tutturup bize linç kampanyası başlatmak istediler. Sözde bize geri adım attıracaklar, asgari ücret pazarlığındaki gücümüzü kıracaklar. İsteklerimiz olmazsa ne yapacağım, ilahi mi okutacağım? Ben işçiyim, üzerimde işçinin tulumu var. Ben eylem derim, grev derim. Başka ne denir, bilmem?” dedi.

Asgari ücretli ile kimyalarını bozduk

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonuna asgari ücretli bir işçiyi göndermelerinin bazı kesimlerde büyük rahatsızlığa yol açtığını da belirtti, “Asgari ücretli çıkışımız kimyalarını bozdu. İşçimiz o paralarla kimsenin geçinemediğini anlattıkça ödleri patlıyor. Sözde sendikacıların bile uykusu kaçıyor. Yoksa benim yarım asırdır darbeyle, darbecilerle nasıl mücadele ettiğimi bilmiyorlar mı” diye konuştu.