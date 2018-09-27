Serdar İnan’ın teknesi icradan satılıyor

Nisan ayında iflas talep ettikten sonra kaçan İnanlar İnşaat patronu Serdar İnan’ın teknesi icradan 900 bin TL’ye satılığa çıktı. İnan’ın teknesinin değerli ekipmanlarının söküldüğü ve arızalı olduğu belirlendi.

Türkiye'de 220 proje gerçekleştiren İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan Nisan ayında iflasın ardından kaçtı. Yurtdışına kaçan İnan'ın sahibi olduğu 16 metrelik lüks tekne 900 bin TL'ye icradan satılıyor.

EKİPMANLARI SÖKÜLMÜŞ

Toplam, 215 milyon TL borcu olan şirketin takip masrafları, mahkeme giderleri ve yasal faiz ile ödemesi gereken borcun 600 milyon TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Firari işadamı kaçtıktan sonra açıklama yapıp; “Arabam, teknem dahil tüm varlıklarım Türkiye'dedir. Şirketimizin mal varlığı borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir” demişti. Ancak teknenin kazalı olduğu ve değerli ekipmanlarının söküldüğü ortaya çıktı. 11 Ekim'de Tekirdağ'da satışa çıkacak olan yatın hasarlı olduğu ve içerisindeki değerli ekipmanın söküldüğü icra raporunda yer alıyor.

SATIŞ FİYATI DÜŞÜK

Teknenin sancak taraf su altı yapısında meydana gelen hasarın yedieminde giderildiği ancak yapılan onarımın mahiyeti bilinmediğinden yeninden revizyon istediği ifade edildi. “İnanlar” isimli özel teknenin üzerinde “anla” adı yazıyor. Teknede yaşam mahalleri olarak, bir adet misafirler için kamara, bir adet master kabin (ana toplanma alanı) ve bir adet kaptan kamarası bulunuyor. Her kamaranın kendi banyosu ve tuvaletinin bulunduğu teknede büyük bir hasar olduğu için satış fiyatının düşük tutulduğu da ilanda belirtildi.

2016'DA İZNİ BİTTİ

Otomobillerde muayene benzeri bir uygulama da teknelerde bulunuyor. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi’nin olarak adlandırılan vize sisteminde yatın vizesini bitiği tarih 2016'nın Mart ayı. Yaklaşık üç yıldır denize indirilmediği anlaşılan yatın büyük bir tamir masrafı olacağı icra ilanında yer alıyor. Verilen icra ilanında şu ifadeler yer verildi: “Tekirdağ Yat limanında bulunan yat, bilirkişi raporuna göre yedieminin verdiği bilgiye göre bulunduğu limana getirilirken, sancak tarafında su altı kesiminden yaralanmış ve içeriye giren deniz suyun edeniyle makina dairesinin tamamı ve alt güvertede bulunan koridor ve kamaralar yaklaşık yarım metre yüksekliğe kadar su altında kalmıştır.”

PATRON NİSAN'DAN BU YANA KAÇAK

İnanlar İnşaat patronu Serdar İnan 15 Nisan akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirketin kapısına kilit vurulduğunu açıkladı. Serdar İnan, yurtdışında olduğunu, şirketinin iflasını istediğini yaptığı açıklama belirtti. İstanbul'da Bağdat Caddesi, Zekeriyaköy, Çekmeköy, Halkalı ve Beylikdüzü'nde satışı süren 12 proje var. İnşaat aşamasında olan ve büyük oranda tamamlanan tek bir proje var. Beylikdüzü'nde yer alan projede 149 konut ve 44 mağaza var. Firmanın inşası biten projelerinde de banka ipotekleri nedeniyle tapuların teslim edilememe sorunu halen devam ediyor.