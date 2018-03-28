SGK 4A ve 4B iş göremezlik ödemesi nasıl öğrenilir?

İşgörmezlik ödeme şartları, SGK işgöremezlik ödemesi nasıl ve nereden alınır? 4A/4B iş göremezlik ödemesi görmek için yapılacak işlem/işlemler nelerdir? Haberimizde bu sorulara tüm detaylarıyla cevap bulabilirsiniz...

Sigortalı olarak çalışıyorsunuz. Hastalandınız, meslek hastalığına yakalandınız, iş kazası geçirdiniz ya da doğum yaptınız yani iş göremez duruma geldiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından bu hastalık döneminde mağdur olmamanız için size iş göremezlik ödemesi yapılır. SGK tarafından iş göremezlik ödemesi almanız için gerçekten de hastalığınızı kanıtlayacak bir rapor sunmanız gerekmektedir. Rapor aldığınız bu sürelerde de işveren tarafından maaşınız ödenmez. Bu süre boyunca ödemeniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Bir diğer önemli husus da, bu hastalık olmadan önce 90 gün prim yatırmış olmanız gerekir. İşte yapılan bu ödeme iş göremezlik ödemesi olarak adlandırılır.

4A VE 4B İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İş göremezlik sorgulama işlemini e devlet sisteminden öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

Şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında edinebilirsiniz. daha sonra E-Devlet 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme işlemi için yapmanız gereken; (https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme) linkine tıklayarak T.C. numaranız ve E devlet şifresi ile kimlik doğrulama işleminizi yaparak, e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu/Ortak Hizmetler/4a-4b işgöremezlik ödemesi sorgulama menüsünden ödeme sorgulamasını kolayca yapabilirsiniz.