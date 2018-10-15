Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) artık erişim çok kolay. Çalışanların SGK prim borcunu oturduğu yerden öğrenmesi mümkün. "SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır? İnternetten SGK prim borcuna nasıl bakılır? SGK primi ne kadardır? SGK prim borcum yatırılmış mı?" gibi soruların detayları haberimizde...

SGK primi, işveren tarafından devlete ödenmesi gereken, alınan brüt maaş miktarının %30'u olarak hesaplanan bir ücrettir. Prim yatırmayan vatandaşlar ya da primlerinin yatırılmaması durumunda bunun farkında olmayan kişiler için beklenmedik durumlar yaşanabilir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tüm çalışanların hakkı olan bu miktarda düzensizlik veya herhangi bir aksama meydana gelirse çalışanların emeklerinin boşa gitmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra primi yatırılmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamaz, işsizlik durumunda işsizlik ödeneği alamaz ve çalışma hayatının özellikle sonlarına doğru kurmaya başladığı emeklilik hayalleri suya düşebilir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu sebeple internet kullanımın yayılmasıyla bu konudaki farkındalık da artmıştır. Birçok işlem artık internet üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Elektronik ortamda bu hizmetten yararlanmanın da birçok yolu mevcut. 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, E-Devlet üzerinden merak ettiği tüm sorulara kolaylıkla yanıt bulabiliyor. E-Devlet üyeliği olan herkes internet üzerinden verilen hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE SGK PRİM BORCU SORGULAMA

Tüm vatandaşlar postaneden E- Devlet şifresi alabiliyor.

Öncelikle E-Devlet şifreniz varsa https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan sayfada, T.C Kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra açılan sayfadaki “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” ekranından SGK primlerinizle ilgili merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

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SGK HİZMET DÖKÜMÜNÜ ŞİFRESİZ NASIL ALIRIM?

Hizmet dökümünü şifresiz sorgulamak da mümkün. SGK’nın resmi sitesi olan E-SGM'ye girip (http://e.sgk.gov.tr) Karşınıza çıkan sayfada vatandaş sekmesini tıklayarak aşağıda çıkan kategorilerden “Emekli Aylığı ve İkramiye hesaplama” sekmesini bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız o ekrandan bunu sorgulayabilirsiniz. Sizden bir takım kişisel bilgiler isteyecek olan ekranı tam olarak doldurmanız gerekiyor.

Sizden istenenler, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfuz İl, Doğum Tarihi gibi bilgilerdir. Hemen sorgulamak isterseniz (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) bağlantısına tıklayıp istenen bilgileri doldurarak sorunuza cevap bulabilirsiniz.

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