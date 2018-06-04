SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) E Devlet üzerinden vatandaşların prim borçlarını sorgulamalarına olanak tanımaktadır. E Devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranıdır. Peki e Devlet üzerinden prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? Hepsi haberimizde...

İşverenin işçiye, çalışma ücretleri dışında ödediği ek paraya prim denir. Çalışan kadın ya da erkek işçilerin emekli olabilmesi için belirli bir süre prim ödemesi gerekmektedir. SGK prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C’ye göre farklılık gösterir. SGK prim sorgulama nasıl yapılır? Prim borçlarınızı internet ortamında sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte SGK prim borcu sorgulama…

4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı kolaylıkla yapabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan tüm hizmetler ücretsiz olup e-Devlet üyeliği olan herkes bu hizmetten yararlanabilmektedir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA

SGK, e Devlet Kapısı aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. İşte bu sorgulamalardan olan SGK prim borcu sorgulamanın yolu…

E Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu)

Toplam prim gününüzü görmek için de E Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakabilirsiniz.

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