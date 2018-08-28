SGK prim hesaplama: Hizmet dökümü sorgulama sayfası

SGK primleri işverenler tarafından ödenen bir tutardır. Peki, SGK prim hesaplama nasıl yapılır? Hizmet dökümü sorgulama sayfası ile ilgili gereken tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

SGK prim hesaplama işlemi ile ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SSK prim gün sayınızı ve emekli olmanıza ne kadar gün kaldığını öğrenmiş olursunuz. SGK prim hesaplama nasıl yapılır ve hizmet dökümü sorgulama sayfası ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimiz…

SGK primi, çalışanların işverenleri tarafından ödenmesi gereken ve çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanması ve emekli olmasını düzenleyen bir tutardır. İşverenlerin aylık olarak ödemekle yükümlü oldukları sigorta primi, her sene değişmekle beraber, bireyin almış olduğu brüt maaşa göre hesaplanmaktadır. Bireyler, söz konusu bu primler sayesinde kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini her türlü sağlık ihtiyacını karşılarken, ayrıca belli şartları tamamladığında emekli olma hakkına sahip olmaktadır. Bu kapsamda sigortası ve emekliliği ile alakalı bilgi edinmek isteyen bireyler, SGK prim sorgulama işlemini gerçekleştirmektedir.

SGK PRİM HESAPLAMA

İşverenler tarafından ödenen SGK prim ücretleri, her sene aylık brüt maaşa göre değişiklik göstermektedir. Birey adına ödenecek olan SGK prim hesaplaması, brüt maaş üzerinden gerçekleştirilmektedir. Örneğin; 2018 yılında 2 bin 29 TL civarında brüt asgari ücret alan bir işçi için, işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı, işverenin teşviklerden faydalanmaması halinde yüzde 37, 5510 Sayılı teşviklerden faydalanması halinde yüzde 32, 5510 ile 6111 için yüzde 17 oranında olması gerekmektedir. Yani buna göre bir işveren; teşviksiz yaklaşık 761, teşvikli 660, 5510 ve 6111 teşvikli olarak da 344 TL sigorta primi ödemesi gerçekleştirmelidir.

İsteğe bağlı sigortada ise SGK prim hesaplaması, minimum asgari ücret ile tavan ücret arasında gerçekleştirilmektedir. İşveren, yönetim kurulu üyeleri, esnaf, çiftçi ve ev hanımı için ödenen isteğe bağlı Bağ-Kur primleri, bireyin borcu olmaması durumunda teşvikten faydalanarak yüzde 29,5, borcu olması durumunda ise 34,50 oranında ödenmektedir. Buna göre teşvikli 598,70 TL, teşviksiz 700,1 TL prim ödemesi gerçekleştirilmektedir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA SAYFASI

SSK-SGK hizmet dökümü sorgulamarınızı artık e-Devlet üzerinden kolayca yapabilir, e-Devlet’e TC Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile girerek hizmet dökümü bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme girildikten sonra (www.turkiye.gov.tr) arama kısmına 4A, 4B ya da 4C kurumlarından hangisine bağlı bulunuluyorsa kurum detayı girilmesi gerekmektedir. Örneğin; 4A SSK'ya bağlı bir çalışan arama kısmına SGK hizmet dökümü yazdıktan sonra gelen ekrandan 4A hizmet dökümünü seçtiğinde öncelikli olarak tescil bilgileri, daha sonra da prim ödeme gün detayı görülecektir.

Tescil bilgilerinde başvuru sahibinin adı soyadı, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, bana adı, anne adı, ilk işe giriş tarihi, sigortalılık durumunun aktif ya da pasif olduğu ve sigorta başlangıcından bu yana toplam sigortalılık süresi görülebilir. Tescil bilgilerinin altında son altı ay içerisindeki hizmet bilgileri gösterilirken; özet hizmet durumu ya da detaylı hizmet dökümü bilgilerine de kolaylıkla ulaşılabilir.

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