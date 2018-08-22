SGK tarih verdi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emeklilerin aylıkları Kurban Bayramı öncesi ödenmemesi sonucu vatandaşlar isyan etmişti. SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir." denilerek emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt verildi.

Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Emekli maaşlarına ilişkin SGK’dan yapılan açıklama şöyle: “Kurumumuzca belirlenen dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir. Buna göre; Kurban Bayramının 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle;

1) 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18

Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7.652.321 emekliye ödeme yapılmıştır.

2) 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü, 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2.581.053 emekliye ödeme yapılacaktır. Bununla birlikte 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve haksahibine bayram ikramiyesi ödenmiştir.”