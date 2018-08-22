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SGK tarih verdi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emeklilerin aylıkları Kurban Bayramı öncesi ödenmemesi sonucu vatandaşlar isyan etmişti. SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir." denilerek emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt verildi.

android-time 19:16 22 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
SGK tarih verdi: Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Emeklilerin aylıkları Kurban Bayramı öncesi ödenmemesi sonucu vatandaşlar isyan etmişti. SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir." denilerek emekli maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt verildi.

Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Emekli maaşlarına ilişkin SGK’dan yapılan açıklama şöyle: “Kurumumuzca   belirlenen   dönem   ve tarihlerde   emeklilere   ve   hak   sahiplerine   her   ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü   cumartesi   gününe   rastlayan   grubun   ödemesi   cuma,   pazar   gününe   rastlayan   grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Ancak  ödeme  günlerinden  herhangi  birinin  cumartesi veya  pazar günü dışında resmi tatil   gününe   rastlaması   halinde,   ödemelerin   hangi   tarihlerde   yapılacağı   Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir. Buna göre; Kurban Bayramının 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle;

1)  4/1-a(SSK)  ve  4/1-b(BAĞ-KUR)  emekli  ve   hak  sahiplerinden  ödeme  günü  17-18
Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7.652.321 emekliye ödeme yapılmıştır.

2)   4/1-a(SSK)   ve   4/1-b(BAĞ-KUR)   emekli   ve   hak   sahiplerinden   ödeme   günü, 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos,  27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2.581.053 emekliye ödeme yapılacaktır. Bununla   birlikte   16-17   Ağustos   2018   tarihlerinde    Kurban   Bayramı   için   toplam 11.767.550 emekli ve haksahibine bayram ikramiyesi ödenmiştir.”

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