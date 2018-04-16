SGK ve TEB arasında ilaç ve tıbbi malzeme protokolü imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında ilaç ve tıbbi malzeme temini protokolü imzalanırken; düzenleme çerçevesinde eczanelere yaklaşık 121 milyon TL net katkı sağlanması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; SGK ve TEB arasında bugün imzalanan protokolde, daha önceki protokollerde olmayan bir şekilde, süre içerisinde meydana gelecek ekonomik değişiklikler nedeniyle olası sorunların önlenmesi amacıyla ilk iki yılın sonunda genel değerlendirme görüşmeleri yapılmasına ve ekonomik konuların bir önceki yılın enflasyon oranında güncellenmesine ilişkin düzenlemeye yer verildi.

Protokol kapsamında sözleşmeli eczanelerin SGK’dan alacağı reçete başı hizmet bedelini belirlemeye esas ciro baremleri, genel enflasyonun üzerinde artış gösteren ilaç fiyat artış oranı esas alınarak yüzde 15; eczaneye yapılan reçete başı hizmet bedeli de enflasyon oranında yüzde 11.92 artırıldı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde eczanelere yaklaşık 121 milyon TL net katkı sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

REUTERS