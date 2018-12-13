Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde sigortalı olan bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına verilen aylık maaşa yetim aylığı denir. Peki SGK yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

SGK yetim aylığı sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşların kız çocuklarına evlenmedikleri ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışmadıkları sürece verilmektedir. Erkek çocukları için ise on sekiz yaşına kadar, eğitim görmeye devam eden erkek çocukları için yirmi yaşına kadar ve yüksek öğenim görmeye devam eden erkek çocukları için ise yirmi beş yaşına kadar verilmektedir. Şimdi yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? gelin birlikte detayları ile öğrenelim…

SGK YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SGK yetim aylığı aylığı başvurusu SGK üzerinden yapılmaktadır. Ailesine bakmakla yükümlü olan kişinin sigortasından çocuklarının yararlanabilmesi ve SGK yetim aylığı alabilmeleri için, özel olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. SGK yetim aylığı hizmetinden kız ve erkek çocukları için ayrı durumlar söz konusudur. Bu şartlara dikkat edilerek başvuru yapılmalıdır.

Erkek çocuklar için, sigortalı bir işe girene dek 18 yaşına kadar SGK yetim aylığı hizmetinden faydalanabilir. Ayrıca ortaöğretimi bitiren erkek çocuklar 20, üniversite eğitimi tamamlayan erkek çocuklar ise 25 yaşına dek SGK yetim aylığı hizmetinden faydalanabilirler.

Kız çocuklar için ise durum farklıdır. Kız çocuklardan belirli bir yaş ya da eğitim sınırı istenmemektedir. Kız çocukların SGK yetim aylığı hizmetinden yararlanabilmeleri için tek şart sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları ve evlenmemiş olmalarıdır. Evli olan kişinin yetim aylığı kesilir ve eğer bir boşanma durumu yaşanır ise, tekrar SGK yetim aylığı bağlanabilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen şartları taşıyıp başvuru yapmak isteyenlerin SGK web sitesine girerek başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi) bağlantı linkinden yaptığınız başvurular ile SGK yetim aylığı hizmetinden faydalanabilirsiniz.