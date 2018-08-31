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SGK’dan flaş açıklama!

SGK: "Borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir" dedi.

android-time 22:34 31 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
SGK’dan flaş açıklama!
SGK: "Borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir" dedi.
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