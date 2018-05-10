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SGK’dan yeni uygulama: “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı. Potansiyel Teşvik Sorgulama", işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayacak.

android-time 11:50 10 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
SGK’dan yeni uygulama: “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı. Potansiyel Teşvik Sorgulama", işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayacak.

SGK’dan yapılan açıklamada; “Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103) , geçici 20 nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denildi.

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