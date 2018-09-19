Siemens’ten çalışanlarına erken zam kararı

160 yıldan fazla süredir Türkiye'de olan Alman Siemens Türkiye'deki çalışanlarına mevcut ekonomik durumdan ötürü yüzde 10 zam yaptı.

Alman Siemens 2018 yılının ocak ayında personeline zam yapmıştı. Siemens mevcut ekonomik koşullar sebebiyle personeline eylül ayında tekrar yüzde 10'luk bir zam yaptı.

Firma önümüzdeki ocak ayında çalışanlarına tekrar bir zam yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı kurum içi yapılan bir yazışmada, “Siemens olarak bu hassas dönemden de yeni başarı hikayeleri yaratarak çıkacağımıza inanıyoruz” açıklaması yapıldı.

Çalışanlara yapılan asgari ücret zammı Türkiye CEO’su Hüseyin Geliş tarafından bir yazı ile duyuruldu.