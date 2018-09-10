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Siemens’ten ‘demir ağ’ açıklaması

Siemens Türkiye ile demiryolu hatlarının modernizasyonu için görüşmeler yapıldığı fakat henüz bir anlaşma sağlanmadığı açıkladı. Alman basını anlaşmanın büyüklüğünün 35 milyar euro (262 milyar TL) olduğunu iddia etmişti.

android-time 16:47 10 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Siemens’ten ‘demir ağ’ açıklaması
Siemens Türkiye ile demiryolu hatlarının modernizasyonu için görüşmeler yapıldığı fakat henüz bir anlaşma sağlanmadığı açıkladı. Alman basını anlaşmanın büyüklüğünün 35 milyar euro (262 milyar TL) olduğunu iddia etmişti.

Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, Türkiye ile Almanya arasında demiryolu projeleri konusundaki görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, “Alman hükümeti ve Türk hükümeti henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı” dedi.

YENİ VAGONLARIN SATIŞI GÜNDEMDE

Der Spiegel’in haberine göre Türkiye ile Almanya 35 milyar euroluk bir demiryolu projesinin detaylarını konuşuyor. Habere göre Alman Siemens’in Türkiye’deki demiryolu hatlarını bakıma alması ve yeni vagonların satışı gündemde.

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Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Siemens AG Basın Sözcüsü Schramke, “Durum böyle değil. Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı.” ifadesini kullandı.  Schramke, Türk ve Alman hükumetlerinin anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin olarak da görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, “Ancak Alman hükümeti ve Türk hükümeti de henüz herhangi bir anlaşmaya varmadı.” açıklamasında bulundu.

TCDD bünyesinde kullanılan Siemens Valero model trenler.

TCDD bünyesinde kullanılan Siemens Valero model trenler.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bu yılın nisan ayında açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi veren Siemens'le 10 adet ‘Velaro' yüksek hızlı tren için sözleşme imzalamıştı.

Son güncelleme: android-time 17:2410.09.2018
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