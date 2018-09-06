Sıfırı cep yakıyor ikinci ele talep arttı

Dövizdeki artış otomobil satışlarını vurdu. Sürekli zamlanan sıfır araçlara talep düşerken, ikinci el araçlara ilgi arttı. Bu yılın ilk 7 ayında satışı yapılan araç sayısı yüzde 10.4 arttı.

Döviz kuru artışı ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle sıfır araç satışları hızla geriliyor. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları haziran ayında yüzde 39, temmuzda yüzde 35.9 ve ağustosta yüzde 53 oranlarında geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları toplamda yüzde 20.8 gerileyerek 440 bin 428 oldu.

Sadece otomobil ve hafif ticari araçta değil, kamyon pazarında da daralma yaşanıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre ilk dört ayında yüzde 27 artış gösteren kamyon satışlarında Mayıs-Haziran aylarında toplamda yüzde 23 gerileme gerçekleşti. Sektör yetkilileri, kamyon satışlarının temmuz ve ağustos aylarında durma noktasına geldiğini açıkladılar.

OTOMOBİL İLK SIRADA

Bu dönemde sıfır araçlara talep düşerken, vatandaşların ikinci el araçlardan ise vazgeçmediği görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre noterde devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı temmuz ayında yüzde 21.7 yükselişle 748 bin 935 oldu. 2017'in aynı ayında bu rakam 615 bin 390'dı. 2018'in ilk 7 ayında ise devri yapılan araç sayısı yüzde 10.4 artarak 4 milyon 633 bin 631 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde devri yapılan araç sayısı 4 milyon 197 bin 201 olmuştu. Devri yapılan araçlar arasında otomobil ilk sırada yer aldı. İlk 7 ayında yapılan otomobil devri yüzde 12.2 artışla 3 milyon 280 bin 157'ye çıktı. Yıl içerisinde en fazla otomobil devri ise temmuz ayında gerçekleşti. Temmuz ayındaki otomobil devri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artışla 541 bin 226 oldu. Otomobilden sonra en fazla devir de kamyonette yapıldı. 2017'nin ilk 7 ayında 690 bin 794 kamyonetin devri yapılırken, 7 ayda bu rakam 743 bin 192'ye yükseldi.

OTOBÜS DEVRİ AZALDI

Kamyonetin ardından en çok devri yapılan araç motosiklet olurken, ilk 7 ayda 234 bin 79 motosiklet el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde motosiklet devir sayısı 212 bin 662'di. Noterde devri yapılan araçlar arasında artış göstermeyip gerileyen tek araç türü ise otobüs oldu. 2018'in ilk 7 ayında devri yapılan otobüs sayısı yüzde 20.7 gerileyerek 26 bin 508'e düştü. 2017 Ocak-Temmuz döneminde bu rakam 33 bin 418‘di.

Ticari araçlardaki gerileme dikkat çekiyor

Hafif ticari araç statüsünde yer alan minibüs ve kamyonet gibi araçlardaki devir sayısının çok fazla olmaması dikkat çekti. Yılın ilk 7 ayında kamyonet devri yüzde 7.6 artarken, minibüs devri ise sadece yüzde 0.9 oranında arttı. Mayıs-haziran aylarında sıfır satışları yüzde 23 gerileyen kamyonda da ikinci el devirde bu aylarda düşüş yaşandığı görüldü. Kamyon devri mayıs ayında yüzde 9.6 gerileme ile 16 bin 795 oldu. Haziranda da yüzde 6.3 düşüşle ile 12 bin 812 adete indi. Sıfır hafif ticari araç ve kamyonların satışının gerilemesi, ikinci el devirlerinin artması, uzmanlar tarafından ekonomideki sorunların yansıması şeklinde yorumlanıyor.