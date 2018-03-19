Sigorta ve Reasürans Brokerlar Derneği Yeni Başkanı Marsh Türkiye’den!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ta 30 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Ateş Çeber, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yapılan oylama ile derneğin başkanlığına getirilen Ateş, aynı zamanda Marsh Türkiye'de Operasyon ve Teknoloji fonksiyonlarının Genel Müdür Yardımcılığını yürütüyor. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, yapılan Olağan Genel Kurul ile yeni yönetim kurulu üyelerini seçti. Yapılan oylama sonucu başkanlık görevi Marsh Türkiye'den Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olan Ateş Çeber'e emanet edildi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ateş Çeber, 1988'de Finans bölümünde başladığı Marsh Sigorta Brokerliği'ndeki kariyerine sırasıyla CFO, Operasyon, İdari işler, Satın alma ve tüm Ödemeler disiplinlerinin yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şu anda Marsh'ta Operasyon & Teknoloji Türkiye liderliği ile Satın alma ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çeber, aynı zamanda Marsh Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Mercer Türkiye'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyor.

150’YE YAKIN ÜYESİ VAR

1991 yılında çalışmalarına başlayan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği, mesleğe gireceklere yeterli zemin hazırlamak, dernek üyelerinin kanun ve tüzüklere uygun olarak çalışmasını temin etmek amacı ile kuruldu. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği'nin hali hazırda 150'ye yakın üyesi bulunuyor.