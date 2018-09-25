Şimdiden plastik poşete para ödemeyin!

Naylon poşetlerin Ocak ayı itibariyle para ile satılması zorunlu olacağı halde bazı marketlerin bunu şimdiden fırsata çevirdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naylon poşetlerle ilgili yönetmelik Ocak ayı itibariyle geçerli olacak fakat bazı zincir marketler, gross marketler ve onlar gibi diğer büyük marketler şimdiden poşeti parayla satmaya başladı. İşi fırsata çeviren bu marketler haksız kazanç sağlıyor” dedi.

Büyük marketlerin zorunluluk başlamadığı halde fırsatçılık yaptığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük marketler, zincir marketler, gross marketler gibi birçok market şimdiden fırsatçılığa başladı. Naylon poşetlerin cüzi bir miktar para ile satılması zorunluğu ilgili yönetmelikte 1 Ocak 2019 itibari ile geçerli olacak.

Fakat henüz bu zorunluluk ortada yokken büyük marketler bazen ilk poşette, bazen ikinci poşette vatandaştan ücret istiyor. Bu tamamen fırsatçılıktır. Çünkü eğer poşet kullanımını azaltmak için yapıyor olsalar file ya da bez gibi çantalar da seçenek olarak sunulurdu. Ama bunu yapmadıkları gibi bu zorunluluğun Eylül'de başladığını iddia ederek vatandaşın itiraz etmesine de imkan tanımıyorlar ve haksız kazanç elde ediyorlar. Üstelik zorunlu olduğunda ne kadar fiyat belirleneceği de henüz belli değilken, 10 kuruş, 25 kuruş kafalarına göre ücret alıyorlar” diye konuştu.

‘BEZ TORBANIZI YANINIZDA TAŞIYIN’

Vatandaşların şimdiden bez torba, file çanta gibi alternatiflere alışması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Naylon poşetlerin, doğada yok olması çok uzun yıllar sürüyor ve aynı zamanda sağlığa da zararlı.

Bunun kullanımını azaltmak için hayata geçirilecek olan bu yönetmeliği fırsata çevirmeye çalışanlara prim vermemeliyiz. Bunun için de çantamızda, yanımızda bez torba, kese kâğıdı, file çanta gibi poşete alternatif taşıma malzemeleri bulundurmamız lazım. Bunu alışkanlık haline getirmek doğa ve çevremiz için çok önemli. Gelecek nesillere de aktararak hem sağlığımızı hem üzerinde bulunduğumuz bu dünyayı korumuş olacağız. Tüm bunlarla birlikte naylon kullanımını azaltmak ekonomik anlamda da fayda sağlayacak. Plastiğin hammaddesi dışarıdan geldiği için döviz ödeniyor. İhraç ettiğimiz ise ithal aldığımızın 3,5 katı. Ne kadar az naylon poşet kullanırsak, aradaki farkı o kadar çok kapatmış olacağız” şeklinde söyledi.

İHA