Şimşek: Avrupa’nın bütünleşme süreci Türkiye’siz tamamlanmayacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Salonu’nda düzenlenen "Avrupa Günü" etkinliği ve konserine katıldı. Şimşek, konuşmasında "Türkiye, Avrupa'nın bir parçası. Ne Avrupa'nın tarihi ne de geleceği Türkiye'siz yazılamadığı gibi, Avrupa'nın entegrasyon süreci de Türkiyesiz tamamlanmayacaktır." dedi.

Avrupa Günü'nü kutlayan Şimşek, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'de, Avrupa Günü'nün 19 yıldır kutlandığını ancak, ülkenin Avrupa serüveninin yüzyıllardır sürdüğünü anımsatan Şimşek, “Türkiye, Avrupa’nın bir parçası. Ne Avrupa’nın tarihi ne de geleceği Türkiye’siz yazılamadığı gibi, Avrupa’nın entegrasyon süreci de Türkiye’siz hiçbir zaman tamamlanmayacaktır.” diye konuştu.

Şimşek, Türkiye’nin Avrupa serüveninin zaman zaman tartışma konusu olduğuna işaret ederek, “Şunun altını çizmek istiyorum. Avrupa’nın, ekonomik anlamda güçlü olması için Türkiye’ye ihtiyacı nettir. Enerji arz güvenliği açısından Türkiye çok kritiktir. Türkiye, terörle mücadelede Avrupa için vazgeçilmezdir ama en önemli konu demokratik, laik, müreffeh, halkı Müslüman olan bir Türkiye’nin Avrupa entegrasyonu, aslında sadece Avrupa’nın değil dünyanın muhtaç olduğu bir olgudur.” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA İLE ORTAK GELECEK KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Avrupa Birliği'ni (AB), özellikle son dönemde “korumacılık tuzağı”na düşmemelerinin dünya için bir ümit olduğunun altını çizen Şimşek, AB'nin, son zamanlarda yükselen aşırı sağ, ırkçılık ve islam düşmanlığı konularında ilkeli bir duruş sergilemesi halinde, Türkiye'nin de Avrupa'yı referans almaya devam edeceğini belirtti.

Şimşek, Türk vatandaşların çoğunun, Avrupa'yı gelecek inşasında “olmazsa, olmaz” olarak gördüğüne dikkati çekerek, “İstanbul ve Trakya’da yaşayan Türkiye nüfusu ki fiziken Avrupa’nın bir parçası, birçok AB ülkesinden daha büyük. Türkiye, geleceğini Avrupa’da görüyor. Yakın dönemde yaşadığımız sıkıntılar geçicidir. İnanıyorum ki Türkiye’nin AB üyelik noktasındaki kararlığı, güçlü şekilde devam edecek ve ilişkiler tekrar rayına girecek. Bunun için ortak bir çaba gerekiyor, bu çaba Avrupa ve Türkiye'nin geleceği açısından önemli, Türkiye’nin de Avrupa’nın da menfaatinedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“AB HER ZAMANKİNDEN DAHA VAZGEÇİLMEZ”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de AB vatandaşlarının, küresel dünyada birlik olarak kalındığı müddetçe istenilen neticelere ulaşılabileceğinin farkında olduğunu belirterek, “Günümüz dünyasında AB her zamankinden daha vazgeçilmez.” dedi.