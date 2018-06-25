Şimşek seçim sonrası piyasayı yorumladı!

Türkiye'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından güne düşüşle başlayan dolar/TL' ye ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." ifadelerini kullandı. Ancak saatler sonra Dolar/TL 4,58 seviyelerinden 4,72 seviyelerine yükselerek 'bu nasıl kutlama' dedirtti.

24 Haziran seçimlerinden sonra düşüş kaydeden dolar/TL tekrar yükselişe geçerek 4.72 seviyesinin üstünü gördü. Seçim sonuçları ardından dolar/TL 4.58’i görmüştü. Doların bu tepkisi üzerin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında yaptığı açıklamada “Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…” ifadelerine yer verdi. Ancak Dolar/TL saatler sonra 4,72 seviyelerini gördü.

İşte Şimşek’in attığı o tweet;

Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi… https://t.co/9FYp0p4uXU — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Haziran 2018

NEDEN ERKEN SEÇİM KARARI ALINDI?

Erken seçim sonucunu yorumlayan Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu, “Neden erken seçim kararı alındı? Ekonomi mevcut tabloyu kaldıramazdı. Seçim bitti tablo değişti mi? Hayır! Bilinmeyen bir sisteme adım atıyoruz. Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyorsunuz? Erdoğan Kendi enkazını kendisi devraldı. İstikrar devam ediyor gibi görünüyor da hangi istikrar. Erdoğan ile yatırımcılar arasında kolay kolay onarılmayacak güven bunalımı var.” dedi.

BAKALIM NE OLACAK

Piyasaların seçim sonucunu kutlamadığını belirten, Muratoğlu, “Piyasalar seçim sonucunu kutlamadı. Ne dolar düştü. Ne borsa coştu. Sahi ne olması bekleniyordu? Aynı şeyleri düşünürsen aynı şeyleri yaparsın. Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçlara katlanırsın. Vatandaş aynı şeyleri düşündü, aynı şeyi yaptı, aynı kişilere yetkiyi verdi. Ne olabileceğini göremedi. Sürprizi bozmayayım ben iyisimi… Beraber seyredelim filmi… Bakalım ne olacak!” ifadelerini kullandı.

DURUM DEĞİŞTİ

Seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyla pozitif bir açılış yapan kurda gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplarla birlikte durum değiştiğini belirten Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “Seçim sonrası makro taraftaki sıkıntılar, Merkez Bankasının bağımsızlığı ve politika tarafına yönelik endişeler sebebiyle temkinli olmakta fayda var. Kurdaki görünümün siyasetten çok makro ekonomik gelişmelere bağlı olacağını düşünüyorum. Aynı etkinin borsa üzerinde de olumsuz etkisini görebiliriz.” dedi.

GCM Forex Mankul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise konuya ilişkin açıklamasında, “Piyasada seçimden önceki belirsizliklerin, daha doğrusu seçim sonrasına ilişkin merak edilen konuların çözümüne ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Piyasa seçim akşamında olaya miyop bir bakış açısıyla yaklaştı ve belirsizlik kalktı fiyatlaması yaptı. Bu durum Asya kotasyonlarında TRY'nin değer kazanmasını sağlamıştı, Türkiye'de bankalararası işlemlerin başladığı periyotta da kur 4,53'lere doğru gitti. Ancak seçim sonuçlarının artık kabullenilmesinden sonra piyasa hipermetrop bir bakış açısına geçti. Artık seçimden sonra neler yapılacak, ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek, ekonomi politikaları nasıl olacak, seçimden önce geniş tutulan mali politikalar sıkılaştırılacak mı, yapısal reformların uygulanabilirliği ne olacak, Merkez Bankası'nın durumu, jeopolitik konular, ABD ve AB ile ilişkiler vs. Çözüm bekleyen birçok konu var. Piyasa bunlara ilişkin neler yapılabilir, bunları duymak istiyor. Ekonomi ile ilgili bakanlıkların sayısı azaltıldı, dolayısıyla isimler de oldukça önemli olacak. Piyasa bundan sonrasına ilişkin güven istiyor. Bu saydığımız başlıklara ilişkin resmin ortaya çıkması ise bir süreç…” dedi.

AŞAĞI ŞEKİLDE İLERLEYEBİLİR

Erkan konuşmasının devamında, “Aynı zamanda DXY ve EURUSD etkisini de dışlayamayız. Trump'ın başlattığı ticaret savaşları belden aşağı bir şekilde ilerleyebilir, açıklanan korumacı önlemler işi garip bir noktaya doğru götürüyor. Küresel yatırımcı riskten kaçıyor, EM'lere sıcak bakmıyor. Fed'in ve ECB'nin para politikalarını sıkılaştırması bir likidite sıkıntısı getirebilir… Yani durumun küresel boyutu da var. TRY pozitif ayrışarak seçim sonrası güne başladı, ancak diğer EM'lere paralel şekilde satılmaya başlandı. Değer kazanımını silen TRY açılış sonrası boşluğunu doldurdu. 4,57'deki önemli teknik bölge altında kalıcılık sağlamayan USDTRY kuru 4,7750'lere ve üstüne gitme isteğini artırabilir.” ifadelerini kullandı.