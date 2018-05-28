Şimşek ve Çetinkaya’dan pazar toplantısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile biraraya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler. Bir bankacı Çetinkaya'nın toplantıda politika faizine dönüş sinyali verdiğini belirtti. Bankalar şu an politika faizinden daha yüksek olan GLP üzerinden borçlanıyor.

Toplantıya katılan bankacılar Şimşek’in söylemlerinde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa ilişkin yer verdiğini belirttiler. Bankacılar, toplantıda Çetinkaya’nın mesajlarında para politikası duruşunun sıkı olduğu ve uzun süre sıkı kalabileceğine yönelik söylemlere dikkat çektiler.

300 PUAN ARTIŞA GİDİLMİŞTİ

Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler. TL dolar karşısında son birkaç haftada sert değer kayıpları yaşadı ve dolar/TL 4.9290 seviyesini test ederek tarihi zirvesini gördü. TCMB TL’de yılbaşından beri değer kaybının yüzde 20’yi aşması sonrası bir dizi döviz likiditesi rahatlatıcı önleminin yanında 300 baz puanlık faiz artışına gitti.

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‘DAR BİR KORİDOR ÖNGÖRDÜ’

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen toplantıda makro hedeflere ilişkin güven tesis edici açıklamaların yapıldığını belirterek, “Bunun yanı sıra para politikasında sadeleşmeye ve normalleşmeye gidişin ‘önümüzdeki günler’ ile ifade edilebilecek sürede gündeme gelebileceğini anlıyoruz. TCMB’nin uzun süre para politikası bileşimini yeterince sıkı tutmayı öngördüğünü izlenimini alıyoruz” dedi. Bir başka bankacı ise toplantıda Çetinkaya’nın önümüzdeki dönemde sadeleşme kapsamında “Haftalık repo faizinin yeniden ana fonlama aracı olarak kullanılacağı ve dar bir faiz koridoru öngörüldüğünü” söylediğini belirttiler.

‘TÜRKİYE İNATLAŞMAYACAK MESAJI’

Toplantıya katılan bankacılar Şimşek’in makro ve piyasa gelişmelerine ilişkin yorumlarında ise geçen hafta yaptığı açıklamalara oldukça yakın seyre dikkat çektiler. Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Londra ziyaretinde verilecek mesajlara ilişkin bir soru üzerine, “Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak. Yatırımcıların tedirginliklerini anlıyoruz. Gerekli adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz” demişti.

Şimşek, “(Yatırımcılara) mesajımız çok net olacak. ‘Endişeleri anlıyoruz, gidermek için para politikasında normalleşme, sadeleşme dahil olmak üzere süreç devam edecek.’ Maliye politikasında Türkiye’nin güçlü duruşu var, bu devam edecek. Burada en ufak bir ödün vermeyeceğiz. Cari açığımız var; bütçe açığına ikiz açığa tolerans göstermeyeceğiz… Gündemimizde vergi artışı ve yeni vergi yok” demişti. Şimşek geçen haftaki açıklamasında enflasyonla mücadele ve yapısal reform gündemine de dikkat çekmişti. Şimşek ve Çetinkaya, bu toplantılara bugün ve yarın Londra’da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla devam edecek.

REUTERS