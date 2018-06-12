Şimşek’ten köprü cevabı

Canlı yayında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek özel sektörün işlettiği köprülerden geçerken (Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi) ödenen faiş miktar hakkında "New York'ta ödeniyor. İzmir otoyolu tam olarak devreye girdiği zaman göreceksiniz trafik yoğunlaşacak." dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Fox TV’de katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Şimşek konuşmasının bir kısmında yap işlet devret modeliyle yapılan büyük projelere de değindi. İsmail Küçükkaya’nın “Bir köprüye 108 TL ödenir mi ya?” sorusuna yanıt veren Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

New York’ta ödeniyor, Hudson nehrinin orada. New York tüneli çok yıl önce yapılmış. Çok az meselesi maliyetiyle ilişkili. İhaleye çıktığınız zaman siz bir maliyet hesaplaması yapıyorsunuz. Bunun işletme süresi önemli. Şu anda en çok Osman Gazi tartışılıyor değil mi? Çok net olarak şunu söyleyeyim. Henüz İzmir otoyolu tam olarak devreye girmedi. Tam olarak devreye girdiği zaman göreceksiniz trafik yoğunlaşacak.