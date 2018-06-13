Şimşek’ten özel sektör çalışanlarının maaşlarına zam çağrısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özel sektör maaşları için zam çağrısında bulundu. Şimşek kamunun kendi özel sektörün kendi bütçesi olduğuna değinerek, "Enflasyon farklarını her zaman verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda" dedi.

Number One’ın canlı radyo yayınına katılan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özel sektör çalışanlarının maaşlarına enflasyon farkı zammı çağrısında bulundu. Şimşek, enflasyon karşısında hiçbir kesimin ezilmemesi gerektiğini söyledi.

Öze sektörün kendi bütçesi olduğuna vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “AK Parti hiçbir kesimi enflasyona ezdirmemiştir, enflasyon farklarını her zaman verdik, özel sektör de enflasyonu eninde sonunda uyarlamak zorunda.” dedi. Son dönemde kamu personeli maaşları enflasyon farkı ödemeleri ve gösterge düzeltmeleriyle yükselirken özel sektör maaşları geride kaldı.

Şimşek’in konuşması şu ifadelerle devam etti:

“Türkiye zor bir dönemden geçti, son 4-5 yıldır Türkiye’nin başına örülmedik felaket kalmadı. Sorunlarımız var çözmemiz lazım, seçim kararı aldık, piyasalar olumlu tepki vermişti. Ağustos’ta takvim tarihi veren rating kuruluşu kararı ile ortalığı karıştırdı, zamanlaması manidardır.

Seçim ile belirsizlik ortadan kalkacaktır. Devam eden bazı sorunlar var, sorunsuz ülke yok, cari açık ve enflasyona odaklanıp aşağı indireceğiz. dış borcumuz iddia edildiği kadar yüksek değil. Yapısal reformları hızlandıracağız, zor ve belirsizlik dönemini geride bırakarak sorunları çözeriz.”