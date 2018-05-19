Sıra sosyal tesislerde

Kamu varlıklarının satışında gaza basan hükümet, şimdi de gözünü kamuya ait sosyal tesislere dikti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya ait tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları ve spor tesisleri ile misafirhane ve diğer sosyal tesislerin satışıyla ilgili çalışma yapıldığını açıkladı.

Kamu kurumlarının elinde halen 2 bin 500 civarında misafirhane, tatil kampı ve dinlenme tesisi var. Milli Eğitim, Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ”Öğretmenevi-Polisevi-Hakimevi ve Orduevi” gibi tesislerle ilk sırada yer alırken, Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığına ait tesisler de çoğunlukta bulunuyor. CHP'li Gürer, ‘'AKP hükümeti, cumhuriyetimizin kazanımlarını, kamu varlıklarını bir bir satıyor. Sata sata bitiremediler. En son şeker fabrikalarını sattılar, şimdi de kamuya ait sosyal tesisleri satacaklar'' dedi.

SATIŞIN ADI ‘'EKONOMİYE KAZANDIRMAK''

Gürer, kamuya ait sosyal tesislerin durumunu, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Önergeyi yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuya ait ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ‘'Ekonomiye kazandırılacağını'' bildirdi. Bakan ‘'Özelleştirme İdaresi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemi yapılarak, satılmak, kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilecektir'' dedi.

“24 HAZİRAN'DA SON BULACAK”

Önerge sahibi Gürer ise, AKP hükümetinin, cumhuriyetimizin kazanımlarını, kamu varlıklarını bir bir sattığını belirterek, “Sata sata bitiremediler. En son şeker fabrikalarını sattılar, şimdi de kamuya ait sosyal tesislerin satışı için çalışıyorlar” dedi. Gürer, yapılması gerekenin, kamuya ait tesislerin satışı değil, bu tesislerin iyi bir şekilde işletilerek, kamu görevlilerinin ve vatandaşların bunlardan en iyi şekilde faydalanmalarına olanak tanımak olduğunu belirterek, “Bu süreç 24 Haziranda sona erecek, CHP iktidarında sosyal tesisler amacına uygun değer bulacaktır” dedi.