Şirketler küçülüyor! Plazalar vadisi boşalıyor

İstanbul'un plazalar vadisi olarak bilinen Levent, Maslak, Zincirlikuyu ve Gayrettepe'de çok sayıda iş yeri ve plaza satılığa çıkarıldı. Yetkililer bu satışların birincil nedeni olarak şirketlerin operasyonlarını küçültmesi, daha uygun bölgeye taşınması ve yabancı firmaların Türkiye'den çıkması olduğunu söylüyor. Bir diğer neden ise çok sayıda firmanın plaza katı yerine adres göstermenin yeterli olacağı sanal ofisleri tercih etmesi.

Maslak, Levent, Zincirlikuyu, ve Gayrettepe gibi semtlerde bulunan çok sayıda iş merkezi ve bankalar kira maliyetlerini düşürmek için Anadolu Yakasına (Maltepe, Ataşehir) taşınıyor. Bu nedenle daha önce hınca hınç dolu olan bu semtler artık eskisi kadar dolu değil. Kimi plaza sahibi içinde kiracılı haliyle plazasını satarken kimisi de boş bir şekilde satıyor.

İMAR BARIŞI ÖNEMLİ RİSK

İmar barışı ile dairelerin ticari kullanıma geçebilecek olmasının, ofis stoğu açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İmar Barışı’nda dairelerin artık ticari kullanıma geçebilecek olması plaza satışlarını ve kiralık plaza satışlarını artırmış durumda. Daha önce daire olarak inşaa edilen ve vergilendirilen yapılar yüzde 18 yerine yüzde 1'den home ofis olarak alıcı buluyor. Hem devletin vergi kaybı doğuyor hem de ofis inşaatına yaptırım yapan firmaların arzları bir türlü erimiyor.” dedi.

ÇOK SAYIDA PLAZA İNŞAA EDİLDİ

Büyük şirketlerin artık başka bölgelere taşındığını belirten Özelmacıklı, “Etrafta çok sayıda plaza inşaa edildi. Büyük şirketler artık başka bölgelere taşınmaya başladı. İş ve işlemler gittikçe dijitalleşiyor. Çalışan sayısı azalıyor, verimlilik artırılıyor. Sanal ofis piyasası gittikçe büyüyor. Adres göstermenin yeterli olacağı, ortak kullanım alanlı ofisler artıyor. Bu ve bunun gibi nedenlerle çok sayıda plaza sahibi kiracı bulamadığından dolayı plazasını satıyor.” dedi.

AİDATLAR KİRA BEDELLERİNİN ÜSTÜNDE

Kimi plazalarda ortak gider ücretlerinin kiralara yaklaştığını belirten Özelmacıklı, “Kimi plazalar da neredeyse kira ve ortak gider parası aynı. Müşteriler artık böyle yerleri tercih etmiyorlar. Olabildiğince maliyetleri en aza indirebilcekleri bir yerde faliyetlerini sürdürmek istiyorlar. Bir de binalarda boşluk oranı artınca bazı yapılarda aidatlar kira bedellerinin üstünde oluyor.” dedi.

Civarda emlakçılık yapanlar yeni İstanbul Havalimanı’nın Levent emlak piyasası için bir umut olduğunu anlatıyorlar.

‘PİYASA ÇOK SAKİN’

Şirketlerin artık daha düşük metrekareli yerleri tercih ettiğini belirten Kağıtane’de ofis kiralayan emlakçı Ali Kazancı ise,” Son dönemdeki ekonomik gelişmelerden dolayı şirketler küçülmeye gitti. Bazı yabancı şirketler ise Türkiye’den çıktı. Bu nedenle iş yeri şatışları çoğaldı. Bizim ilana koyduğumuz iş yeri için sadece fiyat öğrenip kapatıyorlar. Piyasa çok sakin” dedi.

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