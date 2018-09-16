Şirketlere iflastan önce son çıkış uyarısı

Reel sektörde derinleşen resesyonla birlikte Türkiye ekonomisi, 2001 krizinde bile yaşanmamış gelişmelere imza atmaya başladı. Kiralama, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde dövizden TL’ye dönme zorunluluğu getiren kararnamenin ardından şimdi de “teknik olarak iflas eden limited ve anonim şirketler”in kendilerini korumaları için tebliğ yayınlandı.

SERMAYELERİ TÜKENDİ

Türkiye'de sayıları 650 bine ulaşan şirketlerin 300 binini limited, 410 binini de anonim şirketler oluşturuyor. Bu şirketlerin yaklaşık 330 bini yani yüzde 80'i sermayelerinin 3'te 2'sini kaybetmiş yani “teknik olarak iflas etmiş” durumda. Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi bu tür durumlarda yapılması gerekenleri düzenliyor. Ancak fazla bilinmediği için, Ticaret Bakanlığı “teknik iflas” durumunda şirketlerin yönetim kurullarının almaları gereken önlemleri içeren yeni bir tebliğ yayınladı. Çünkü bu tedbirleri almayan şirket yöneticilerine “hileli iflas” gerekçesiyle 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle şirketlerin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uygulayacakları bazı usul ve esaslar şöyle:

– Sermayeyle kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda genel kurul toplantıya çağrılacak.

– Genel kurul, sermayenin üçte biriyle yetinilmesine, sermaye azaltımı yapılmasına, sermayenin tamamlanmasına veya artırılmasına karar verebilecek.

– Memur atanmazsa, tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılacak.