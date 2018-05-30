Şirketlerin faaliyet kârları finansman giderine gitti

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre şirketlerin faaliyet kârı mutlak büyüklüğü 70.6 milyar TL'ye yükseldi ancak finansman giderleri de (kredi vb. masrafları) yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL’den 35,2 milyar TL’ye çıktı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017” araştırmasının sonuçları açıklandı. TÜPRAŞ zirvedeki yerini korurken, Ford Otomotiv 22,7 milyar TL'lik üretimden satışlarıyla ikinci sırayı aldı. Üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.

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FAALİYET KÂRLARI FİNANSMAN GİDERİNE GİTTİ

İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

İSO 500'ün faaliyet kârı oranı sınırlı bir iyileşme ile yüzde 9,6 olurken, toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü 70,6 milyar TL'ye yükseldi. Karlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL'den 35,2 milyar TL'ye çıktı. Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerilese bile sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları, sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Geçen yıl daha uygun mali koşulları yaratma başarısını gösteren sanayiciler, maalesef finansman cenderesinden hala kurtulamadı. Son yıllardaki en iyi senesinde bile sanayicilerimiz, faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak kaybetmeye devam etmiştir. Sanayicilerimiz, 2017 yılında da 70 milyar TL'lik faaliyet karının yüzde 49,8'ini, yani 35 milyar TL'sini finansman giderine ayırmak zorunda kaldı” dedi.

BORÇLANMADA ÖZ KAYNAK PAYI AZALDI

İSO 500'ün FAVÖK mutlak büyüklüğü yüzde 24,4 artarak 94,7 milyar TL'ye, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 40,7 artışla 53,1 milyar TL'ye çıktı. Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi oldu. İSO 500 Büyük'te toplam borçların payı 2017 yılında 1 puan daha artarak yüzde 62,9'a yükselirken, öz kaynakların payı ise yüzde 37,1'e geriledi.

KISA VADELİ BORÇLARIN TOPLAMDAKİ PAYI ARTTI

İSO 500'ün mali borçlarında artış geçen yıla göre biraz daha yavaşlamış olsa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü ve yüzde 17,1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37,8'den yüzde 41,9'a yükseldi. Kısa vadeli mali borç oranının dünya ortalaması yüzde 25'ler civarında iken, bu tablo sanayi sektörümüzün finansman yapısındaki negatif ayrışmanın sürdüğünü ortaya koydu.