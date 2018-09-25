Şirketlerin ücret zammı beklentisi yüzde 16

Türkiye'deki 177 şirketin katılımıyla gerçekleşen ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.75, ücret artış oranı beklentisi ise yüzde 16 oldu.

Mercer’ın, Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de 177 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre Türkiye'de yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı yüzde 19,75, ücret artış oranları ise ortalamada yüzde 16.

Türkiye'den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre, 2019 yılında ücret artışının global şirketlerde yüzde 16.13, yerli şirketlerde ise 15.76 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Mercer Türkiye Kariyer Bölümü Danışmanı Güneş Nalbantoğlu, anketin sonuçlarında ortaya çıkan enflasyon beklentisi ile ücret artış bütçelerindeki 3 puanın üzerindeki farkın, enflasyondaki beklenmedik artışa şirketlerin hızlı reaksiyon verememesinden kaynaklandığını kaydetti. Mevcut durumda yılbaşına kadar bu oranların enflasyona yakın bir şekilde revize edileceği beklentisi hakim.

EK ÜCRET ARTIŞI YAPANLAR YÜZDE 20

Anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 20'si 2018 yılı içerisinde ek ücret artışı gerçekleştirdiği belirtiyor. Şayet ek ücret artışı gerçekleştirebilseydi şirketlerin yüzde 85'i bunu belli bir yüzde oranında artış sağlayarak, yüzde 15'i ise toplu bir sabit ödeme gerçekleştirerek yapacağını söylüyor.

YÜZDE 55 ‘İKİ SEFER ZAM YAPMAM’ DİYOR

Anketin sonuçlarına göre; 2018 yılı sonunda enflasyon oranın yüzde 20'yi aşması durumunda şirketlerin yüzde 55'i ücret artışını 2 veya daha fazla seferde yapmayacağını belirtirken, yüzde 45'i ise bunu düşünebileceğini söylüyor. Evet olarak yanıt veren şirketlerin yüzde 95'i ise bunu 2 seferde gerçekleştirebileceğini ifade ediyor.

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