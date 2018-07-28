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Şişli’de, oteli içinde müşteri varken tahliye ettiler

Şişli'de, bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi.

android-time 15:49 28 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Şişli'de, bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi.

Bina borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi. Otelde kalan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler tahliye sırasında otelde beklemeye devam ediyor.

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İddialara göre, 19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak’ta bulunan 150 odalı otelde, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle açılan mahkemenin sonuçlanmasının ardından bugün tahliye işlemleri başladı. Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde beklemeye devam ediyor.

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Turistlerin odalarını boşaltmasının ardından, yatak, televizyon ve para kasaları toplanarak otel önünde bekleyen nakliye araçlarına konuldu. Yediemine teslim edilecek olan eşyaların açık arttırmayla satılacağı öğrenildi.

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Otel işletmecilerinin avukatı Haldun Osman Berkin, otel için 2013 yılında 40 yıllığına kontrat yapıldığını belirterek “2013’te burası yangın geçirmiş bir alışveriş merkeziydi. Yangın sonrası yaptığımız masraf için tazminat isteyeceğiz” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 15:5728.07.2018
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