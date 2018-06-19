Sivil toplum kuruluşlarında kadınlar dışlanıyor

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi kadın başkanı olan Fidan Aslan Eroğlu iş dünyasını temsil eden STK yönetimlerinin kadınları dışladığını söyledi.

Türkiye'de kadınların istihdam oranı halen istenilen seviyelerde değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında kadınların istihdam oranı yüzde 28. Avrupa Birliği'nde (AB) bu oran ortalama yüzde 60 ve Türkiye yüzde 28 kadın istihdamı ile AB'nin son sırasında yer alıyor. AB'de 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 74 ile İsveç olurken, Yunanistan yüzde 42.5 ile sonuncu oldu. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, Türkiye'de kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15.2, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27.2, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 41.4 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.3 oldu.

‘KORKMAMAK GEREKİYOR'

Eğitim seviyesi yüksek kadınların işgücüne katılım oranı yüksek olmasına rağmen, bu kadınların toplumsal alanda temsiliyet görevi de bulunan sivil toplum kuruluşlarında (STK) kendilerine yer bulamadığı görülüyor. Bu durumun STK'ların samimiyetsizliğini gözler önüne serdiğini söyleyen Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi (OSB) kadın başkanı olan Plastikçiler İhtisas Özel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, kadının iş hayatında büyük zorluklar yaşadığını vurguladı. Bazen toplantılarda kendisinin elinin sıkılmadığını, hatta yüzüne dahi bakılmadığını anlatan Eroğlu, bu zorluklara rağmen çalışmaya devam ettiğini ve önemli bir görevi üstlendiğini belirtti. Eroğlu, “Hiç takmadan işimi yaptım. Hiçbir şekilde umurumda değil. Korkmamak gerekiyor. Ülkenin yarısı kadın ama ekonomide söz sahibi değiller” dedi.

POZİTİF AYRIMCILIK LAZIM

Kadınların iş hayatına katılmaları için çağrı yapan STK'ların, söz konusu kendi yönetimleri olunca kadınları yönetim kurullarına almadığını kaydeden Eroğlu, bu durumun büyük bir samimiyetsizlik olduğunu dile getirdi. STK'ların kadın çalıştaylarının dahi kadınlar tarafından organize edilmediğine dikkat çeken Eroğlu, kadınlara iş hayatında pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini aktardı.

KALKINMAYA MODEL OLACAK SİSTEM

İSTANBUL başta olmak üzere şehir içinde kalan OSB'lerin şehir dışına taşınması gerektiğini anlatan Fidan Aslan Eroğlu, buradaki firmaların ihtisas özel OSB'lerde faaliyet gösterebileceğini belirtti. İhtisas özel OSB'lerin sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, bu OSB'lerin maliyet avantajı ve bürokratik hızlılık sağladığını ifade etti. Eroğlu, ihtisas özel OSB'lerin Türkiye'nin kalkınmasında rol model olabileceğini söyledi.