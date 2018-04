‘Siyasi gerilim işimize yansımıyor’

Alman devi DHL Lojistik Hizmetleri’nin Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu Almanya ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimin ticarete yansımadığını anlatıyor. Türkiye’ye yatırımların devam ettiğini anlatan Saruhanoğlu 3. Köprünün maliyetleri yükselttiğini belirtirken Türkiye’nin ihracatının Mahmutbey’den geçtiğini söyledi. Saruhanoğlu, İran’dan, Azerbaycan’dan ve Türkiye’den geçen TIR’ların Mahmutbey’den geçtiğini bu yüzden trafiğin bitmediğini söylüyor.

Dijital medyanın ekonomi editörleri olarak DHL Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu ile buluştuk. Saruhanoğlu Türkiye'deki yatırım planlarını açıklarken Mahmutbey trafiğinden herkes gibi o da şikayetçi oldu… Saruhanoğlu ‘Orada 1 saat çakılıyoruz' diyor.

Ekonomik aktiviteyi gözlemleme anlamında doğru yerdesiniz…

6 farklı sektörde 115 tane kurumsal müşteriye hizmet veriyoruz. Türkiye'nin ekonomisini gözlemleyebiliyorum. Depolardan günlük çıkışlarla bunu görüyorum. Çünkü perakende sektörü, ilaç sektörü, kimyasal sektör, otomotiv sektörü, hızlı tüketim malları var.

Ne görüyorsunuz peki?

Geçen seneden mal hareketleri mal çıkışlarında Cumhurbaşkanlığı referandumundan sonra ciddi bir hareketlilik var. Fiziki bir hareketlilik var. Ondan önce belirli bir alanda belirsizlik vs nedeniyle piyasanın biraz frene basmış olduğunu görüyoruz. Ondan sonra yalnız ciddi anlamda bir hareketlilik oldu. Trend devam etti ve 2018'e girdiğimizden bu yana mal çıkışlarından gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok. Tabii bazı sektörlerde dönemsel veya bazı gelişmelere göre artışlar azalışlar, sezonsal durumlar oluyor. Trendde bir bozulma yok. Kurdaki artışın birazcık mal hareketini etkileyebileceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş ithalatta kur artışıyla bir miktar düşüş bekliyorum. Henüz yansımadı.

Göreve başladığınız zaman ile bugünü kıyaslarsanız…

2015 yılı Eylül ayında göreve geldim. Türkiye'ye geldikten bir hafta sonra Rus uçağı düştü. Daha sonra seçim kararı alındı, daha sonra bombalar patlamaya başladı, sonra darbe oldu… Çok kıyaslanabilecek bir dönem değil. Hepimiz zor badireli dönemler atlattık. Bugün ile kıyasladığınız zaman bugün kıyas kabul etmez. O gün her gün elimiz kalbimizdeydi, şu an öyle bir durum yok.

Şu andaki kur hareketinin aktiviteye yansıması ne zaman olur?

Akaryakıt fiyatları. Bizim taşımalarımızda yüzde 30-40'ını oluşturan girdi akaryakıt maliyeti. Ve bu kontrolümüzde değil. Kur artışı, mazot artışını beraberinde getiriyor. Böyle olunca nakliye fiyatları artıyor, bu firmaya yansıyor, malın üstüne koyuyorlar bu da enflasyon yaratıyor. Böyle bir sarmal var. Yabancı şirketler için en güzel ortam enflasyonun düşük olduğu, hacimlerin arttığı, tüketimin arttığı, ithalat-ihracat hacminin arttığı ortamlardır.

Yönetilebilir bazı maliyetler var ama yönetemediğiniz mazot gibi, dolar gibi maliyetler olabiliyor. Dolar maliyetleri varsa pazarlık harici yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

Sizin şirkette nasıl?

Beyaz yakada şu an yüzde 35'teyiz hedefimiz yüzde 50. Yeni geliştirdiğimiz projelerde de mavi yakada da ilk aşamada kadın çalışan oranımızı yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle endüstriyel alanlar kadınların çok tercih ettiği bir çalışma ortamı değilmiş şimdiye kadar. Orada bazı katma değerli hizmetleri başlatıyoruz. Kadın Forklift çalışanlarımızın olması için şu an 1-2 tane temsili var. Hedefim depolarımızın her birinde 2 tane Forklift kullanan kadın çalışanlarımızın olması. Kadın çalışan oranını hem sektörde hem de DHL'de de arttırmak hedefimiz.

Şirketin cirosu ne kadar? Pazar payınız nedir sektörde?

Bazı bilgileri maalesef net şekilde paylaşamayacağım. Lojistik sektörüne baktığınızda Türkiye'de ilk 3'te olduğumuzu görüyoruz.

Payı büyütmek için konsolidasyon devam edecek mi?

Konsolidasyon devam ediyor edecek de. Bugün yabancı firmaların, DHL özelinde konuşmam gerekirse Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. Avrupa ya da başka ülkelerle politik anlaşmazlıklar dönem dönem olabilir… Türkiye'deki iş yapımı ve potansiyel olduğu takdirde ben açıkçası ekonomide ya da Türkiye'de yatırımları durduruyoruz ya da geri çekiliyoruz gibi bir gündem beklemiyorum. Dönem dönem piyasa araştırmasını hep yapıyoruz DHL olarak. İşimizi büyütmek için organik büyümenin dışında mevcutta verdiğimiz hizmetlere ilave katma değer yaratacak bir firma varsa satın alırız. Aldık da daha önce. Dünyada DHL, Exel'i satın aldı. Ondan önce de Exel de daha önce Türkiye'de ilaç lojistiği yapan bir firmayı satın almıştı. 2000 yılının başında.

Alman yönetiminde Türkiye ile ilgili bir soru işareti var mı?

DHL'de en ufak bir soru işareti yok. Tam tersine 21 milyon liralık bir yatırımı ilaç sağlığı tesisine yaptı. Bu darbeden sonra oldu Türkiye'de zamanlamayı da vurgulamak istiyorum. En iyi ihtimal 7 senede çıkarıyorsunuz bu yatırımları.

20-25 yıl önce yüzde 120 enflasyonun olduğu dönemde ticarette geleneksek yapı vardı. Enflasyon üzerinden para kazanıyordunuz ticarette. O dönemde en önemli şey mala sahip olmaktı. Malı ne kadar fazla tutarsanız elinizde o kadar fazla kar elde ediyordunuz. Herkes malı istiyordu, malı tutmak istiyordu. Bu dönem kapanınca artık kimse stok istemez hale geldi çünkü stok demek para bağlamak demek. Bu işi şuraya götürüyor. Özellikle dijitalleşme e-com ile başlayıp blockchaine kadar gelen süreçte artık nihai tüketici her şeye çok rahat ulaşabiliyor. Eskide 15 günde nihai tüketiciye giden mal bugün 1 günde nihai tüketiciye ulaşmaya başladı hatta İstanbul içinde ise saatler içinde geçmeye başladı.

e-com'un dünya uygulamalarına bakarsanız yaptıkları en büyük şey hızlı ulaşım, şeffaflık, her şeyin tüketiciyi koruması… Aradaki toptancı vs yok oluyor. Çünkü nihai tüketiciye direkt gidiyor mal.

Amazon ile ilgili bir bilginiz var mı?

Türkiye'ye geliyorlar. Onu biliyorum herkesin bildiği gibi… Ben şahsen bunun gibi firmaların Türkiye'ye gelme kararları varsa Türkiye'de e-ticarette yükseliyor… İşte en son yine benim okudum bilgilere göre 40 milyar lira seviyesinde bir ciro bekleniyor bu sene e-ticarette. Bunlar büyük cazip rakamlar. Burası genç ve büyük bir ülke… Akıllı telefon kullanımı çok yüksek…

DHL bunun neresinde?

Otomotiv üreticilerine bu mallar, yedek parçalar DHL tarafından sağlanıyor. Ara yüzler DHL tarafından sağlanıyor. Bunları elektronik ortamda takipleri ve yedek parça takibi verilerde… Hepsi depolarda kayıtlı.

Ben gittim bayiden bir otomobil aldım 4 yıl kullandım 4 yıl sonra bir parçasını değiştirdim siz bundan haberdar mı olacaksınız?

Nasıl ilaç takip sistemi var… Bugün nasıl hangi ilaç nerede üretildi, ne zaman üretildi, hangi depoda bekledi ne kadar bekledi ne zaman satıldı… Bunu bilebiliyorsak… Aynı şeyi otomotiv sektörü için de yedek parça olarak düşünün.

İngiltere'den 2 sürüş eğitim uzmanı getiriyoruz. Olası kazayı engelleme eğitimleri veriyorlar. Çalışanlarımızın burnunun dahi kanamasını istemiyoruz. İkincisi hem çalışan hem de mal güvenliği açısından teslimat yapan araçlarımızın içine kişinin aracı nasıl kullandığı ve arka ve ön tarafta Allah korusun kaza anında her şeyi kaydedecek standardı koyduk.

Dünyada korumacılık savaşları başladı. Siz küresel olarak böyle bir tedirginlik duyuyor musunuz? Korumacılık mal dolaşımını sekteye uğratacak seviyeye gelir mi? Türkiye'yi bu bağlamda nasıl değerlendirmek lazım?

Bu daha çok Çin – ABD gibi devlerin savaşı gibi görünüyor. Türkiye'yi nasıl etkiler dediğinizde olmaz desek yalan olur illaki olacaktır. ABD'de Fed faiz artırıyor dolar artıyor. Sadece Türkiye'de değil benzer ülkeleri de etkiliyor. Direkt dünya ticaretini etkileyecek radikal kararlar Türkiye'yi etkilemiyor desek kendimizi aldatırız.

Bölgesel olarak baktığınızda gümrük kapılarıyla… Bizim Ortadoğu'ya mal sevkiyatımız yok. Türkiye hudutlarında Türkiye sınırları içinde mal götürme teslim etme, Türkiye'de İstanbul'da ağırlıklı olmak üzer büyük şehirlerde konvansiyonel depolama yapma işimizi devam ediyor. Şu anki operasyonlar vs bizi etkilemiyor. Hizmetimize devam ediyoruz.

En pahalı taşıdığınız mal nedir?

Kuyum, para, ziynet taşımıyoruz. En pahalı kimsenin bilmediği ilaçlar taşıyoruz ama kimse onun değerini bilmez, biz de bilmiyoruz. Biz Türkiye'de kuyum, silah gibi bu tarz taşımıyoruz.

DHL İngiltere'de hapishaneler arası insan taşıyor.

Havalimanının taşınması noktasında siz bir hizmet sağlayacak mısınız?

Havaalanı taşınmasıyla ilgili bize gelen herhangi bir şey yok. Yapılabilir ama bize gelen herhangi bir ihale yok şu anda. Bizim için Türkiye'nin altyapısının gelişmesi çok önemli. Köprüler, yollar, havalimanı, Avrasya Tüneller bizim için önemli. Her ne kadar maliyet açısından bizi vurmuş olsa da 3. Köprü önemli. 3. Köprü maliyet anlamında tüm lojistik sektörünü vurdu. Oradan geçmek zorunda olduğumuzdan dolayı ve yüksek bedelli bir geçiş olduğundan dolayı maalesef o maliyeti hissediyoruz.

Üçüncü Köprü’nün sektöre nasıl bir yansıması oldu?

Yüzde olarak size bir şey söyleyemem ama düşünün biz 2. Köprüden giden bir aracın üstüne 3. Köprü bedeli geldi, hem de çift yön bedeli geldi. İstanbul'a her gün Anadolu yakasından Avrupa yakasına 1000 sevkiyatınızın olduğunu düşünün, ekstra bir maliyet geldi. 50 km'de yaklaşık yolumuzu uzattı. 2. Köprü şehir içi kalmaya başlamıştı ve belli saat kısıtlamaları vardı. En azından 3. Köprü hem km'yi hem de maliyeti artırıyor olsa da Mahmutbey ve Pendik çözüm bulunursa ve trafik İstanbul dışına taşınırsa rahatlayacağız. Şu an transit araçların bütün hepsi Mahmutbey'den geçiyor. Orada 1 saat çakılıyor.

Hız anlamında kıtalar arasında çok hızlı geçiyorsunuz ama Mahmutbey'de tıkalı kaldığınız sürece bir anlamı kalmıyor. O yollar tahmin ediyorum, havalimanının açılması ve 29 Ekim gibi bağlantılarının açılması anormal derecede bize rahatlık olur. Şu an iki dar boğaz var İstanbul'a giriş ve çıkışta, biri Mahmutbey biri de Pendik. Mahmutbey'de özellikle sabahın 7'sinde, 8'inde trafik oluyor, tırlar, kamyonlar bütün ihracat trafiği oradan geçiyor. Avrupa'ya giden ihracat oradan gidiyor, transit giden araçlar, İran plakalılar, Azerbaycan'dan gelenler cabası.