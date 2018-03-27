Slovakya mahkemesinden flaş Uber kararı

Taksici Uber çekişmesinin yaşandığı bir başka ülke olan Slovakya'da önemli bir gelişme. Slovak mahkemesi Uber'in ülkedeki operasyonlarını durdurmasına karar verdi.

Slovakya mahkemesi Uber’İn ülkedeki tüm operasyonlarını durdurmasuna karar verdi.

Karar 6 Mart’ta yürürlüğe girdi ancak bugün açıklandı. Buna rağmen kararın açıklandığı gün Slovak’yanın başkenti Bratislava’da Uber hizmetleri hala mevcuttu.

Mahkeme sözcüsü Pavol Adamciak, “Davalı taraf yasal gereklilikleri yerine getirmeyen kişilerin Slovakya'da taksi hizmetleri vermesini durdurmak zorunda.” dedi.

Bratislava merkezli sertifikalı taksi sürücüleri Derneği, Uber sürücülerinin profesyonel taksi şoförlerinin gereksinimlerini karşılamadığını ve otomobillerin profesyonel ulaşım hizmetleri için güvenlik ve düzenleme gerekliliklerini karşılamadığını savunarak, Ocak ayında dava açmıştı.

Slovakya’daki Uber mahkeme kararını alana kadar yorum yapmayı reddetti.

Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi, Aralık ayında, Uber’in bir ulaştırma servisi olarak sınıflandırılmasını ve diğer taksi operatörleri gibi düzenlenmesi gerektiğini belirtmişti.

REUTERS