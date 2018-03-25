Snapchat’a bir darbe daha!

Snapchat'i kullanmadığını açıklayan ünlüler arasına bir yenisi daha eklendi. Chrissy Teigen sosyal medya hesabından Snapchat kullanmayı bıraktığını açıkladı. Snapchat hisseleri şubat ayında Kylie Jenner'ın aynı yönde yaptığı açıklamadan sonra yüzde 8, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın reklam skandalının ardından gösterdiği tepki sonrası ise yüzde 4 değer kaybetmişti. Teigen'in bu açıklamalarının sonrasında hisselerin akıbeti merak konusu oldu.

Model ve sunucu 32 yaşındaki Chrissy Teigen fotoğraf ve mesajlaşma uygulaması Snapchat’i kullanmayı bıraktığını açıklayan son ünlü isim oldu.

Business Insider’da yer alan habere göre Teigen, Cumartesi günü yaklaşık 10 milyon Twitter takipçisine yazdığı bir paylaşımda, “Snap kullanmaya son verdim.” ifadelerini kullandı.

Teigen bu kararının nedeni olarak Snap kullanıcılarının aramalarda, Teigen’in hesabını bulamamalarını ve geçen günlerde gündem yaratan ünlü şarkıcı Rihanna ile ilgili olan reklamı gösterdi.

RİHANNA YÜZDE 4, JENNER YÜZDE 8 DÜŞÜRMÜŞTÜ

Snapchat hisseleri daha önce ünlü isimlerin paylaşımları sonucu sert dalgalanmalar geçirmişti. Sosyal paylaşım uygulaması Snapchat, Rihanna ve Chris Brown’un görüldüğü bir mobil oyun reklamını yayınlayarak, kullanıcılarına “Rihanna’yı tokatlamayı mı yoksa Chris’e yumruk atmayı mı tercih edersin?” diye sormuştu.

2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown tarafından şiddet gören Rihanna, söz konusu reklamın ardından sosyal medya hesabı üzerinden Snapchat'a tepki göstermişti. Rihanna'nın açıklamalarından sonra Snapchat hisselerinde yüzde 4 oranında bir düşüş yaşanmıştı.

Geçen Şubat ayında ABD’li reality show yıldızı Kylie Jenner da Snapchat'i artık kullanmadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, sosyal medya şirketinin hisse senetleri yüzde 8 oranında düşmüş ve 1.3 milyar dolarlık kayba uğramıştı.