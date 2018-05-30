Snapchat’ten Facebook’a taş

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel Facebook'un Instagram hikayelerinde kendi teknolojilerini kopyaladığını söyledi. Spiegel Facebook'un kendini yenileme sürecinin ise zor olacağını savundu.

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel Facebook'un DNA'sını yenilemekte zorlanacağını söyledi.

CNBC’nin haberine göre; Spiegel Facebook'un Instagram hikayeleri aracılığı ile Snapchat'in popülatiretisini düşürmediğini kendi platformuna hikaye eklemesinin de bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Snapchat'in CEO'su şöyle konuştu: Facebook arkadaşlarınızla beğeni almak üzerine yarıştığınız bir platform haline dönüştü. İnsanlar bunu fark ettiği anda Snapchat'e geldiler. Biz pek çok özelliği barındıran bir

uygulama değiliz. Facebook şirketin DNA'sını değiştirmekte zor zamanlar yaşayacak.

Snapchat'in özelliğini Instagram'ın kopyaladığını söyleyen Spiegel, “Bizim kişisel verileri koruma kurallarımızı da kopyalasalar iyi olur” diyerek Facebook'a taş attı.

Spiegel Avrupa Birliği'nin yeni kişisel verileri koruma kanunu GDPR ile birlikte Snapchat benzeri foflarıntoğra gönderildiği an kaybolduğu bir sistemi bütün platformların yapmak zorunda kalacağını ifade etti.