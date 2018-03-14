Şok marketler halka arz ediliyor

Gözde Girişim yüzde 39 oranında hissedar olduğu Şok Marketler'in halka arzı için SPK'ya başvururken, şirketin ek satış dahil yüzde 35'inin halka arz edilmesi planlanıyor. Borsa İstanbul son dönemde yüksek hacimli halka arzlar ile gündeme geliyor.

Halka arz fiyatı henüz açıklanmazken, halka arz gelirinin ise büyük oranda mali borçların geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Geri ödenmesi planlanan borçların içinde şirketin finansal kurumlara olan borçlarının yanı sıra, ilişkili taraflara ait ticari olmayan borçlar da bulunuyor.

Açıklama KAP’a yapılırken, Şok’un internet sitesinde yer alan taslak izahnamede Şok Marketler’in sermayesinin yüzde 18.75’ine denk gelen 83.05 milyon TL nominal değerli payların halka arz edileceği; ek satış kapsamında da yüzde 16.25’e denk gelen 72 milyon TL nominal değerli payın daha halka arz edilebileceği belirtildi. Böylece ek satış dahil toplam 155.05 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanırken, halka arz oranı şirket sermayesinin yüzde 35’ine denk gelecek.

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Taslak izahnamede sermayenin 360 milyon TL’den 443.05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 83.05 milyon TL nominal değerli ana payların halka arz edileceği belirtilerek şöyle denildi: “Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Turkish Retail Investments BV’nin sahip olduğu 36 milyon TL nominal değerli ana payların ve yine mevcut ortaklardan Templeton Strategic Emerging Markets Fund’a ait 36 milyon TL nominal değerli ana paylar olmak üzere toplamda 72 milyon TL nominal değerli ana payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.”

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Halka arzın Mayıs içinde tamamlanması planlanırken, halka arzda elde edilecek gelirin büyük kısmının net mali borçluluğun azaltılmasında, kalanının da işletme faaliyetlerinde kullanılacağı kaydedildi. Reuters’ta geçen sene Ağustos’ta yer alan bir haberde, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Şok’ta ortakların 2018 yılında halka arz için çalışmalara başladığı bilgisi yer almıştı. Geçen ay yer alan bir haberde de, Şok’un arz büyüklüğünün 700 milyon-1 milyar dolar arasında olabileceği belirtilmişti. Gözde Girişim hisseleri açıklamanın ardından saat 1605’te yüzde 3.59 kayıpla 5.37 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.06 artıda.

HALKA ARZ NEDİR? Halka arz işlemi sayesinde şirketler, küçük paylar halinde alınıp satılmaya başlanabilir. Borsa İstanbul'da işlem gören bütün şirketler zamanında halka arz edilmiş olan şirketler durumunda oluyorlar. “Halka arz” tanımından anlamamız gereken durum ise belirli bir piyasa değerinin üstünde olan şirketlerin, sermayesini yatırımcılara açmak üzere yapmış oldukları çağrı olarak düşünülebilir.

REUTERS