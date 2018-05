Şok’un Ceo’sundan önemli halka arz açıklaması

Giyim perakendecileri Defacto ve Beymen'in halka arzlarının yetersiz talep gelmesi nedeniyle geçen hafta iptal edilmesinin ardından yarın ve Çarşamba günü halka arz için talep toplayacak olan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel yabancı yatırımcıdan yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

CEO Uğur Demirel düzenlenen basın toplantısında, Şok’un gıda perakendeciliğinde defansif bir alan olarak görülen indirim marketleri kategorisinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek bunun yatırımcılar açısından ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Geçen birkaç ayda 150’nin üzerinde yatırımcı toplantısına katıldığını ifade eden Demirel, “Çok yoğun ilgi görüyoruz, tahmin ediyorum şu anda dünya piyasalarında da 10 tane halka arz var aynı anda yapılan. Şok da… gördüğüm kadarıyla (yatırımcıların) dünyadaki halka arzlar arasında en çok ilgi gösterdiği şirket” dedi.

Borsa İstanbul’daki oynaklığın halka arzı etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren Demirel, “Gıda perakendeciliğindeyiz, piyasalar ne olursa olsun çok defansif bir sektör. Oynaklıklardan çok daha az etkileniyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların bu tip çalkantılı dönemde yatırım yapmak isteyebileceği bir hisse” dedi.

HEDEF BU YIL DA 1000 MAĞAZA AÇMAK

Şirketin satış gelirlerinin geçen yıl yüzde 41 artışla 9.5 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Demirel, bunun geçen yıl yüzde 15.7 artan benzer satışlardan (like for like) ve yine geçen yıl 1,000 adet olan yeni mağaza açılışından kaynaklandığını ifade etti.

Şok’un bu yıl da net 1,000 adet mağaza açmayı hedeflediğini iade eden Demirel, “İlerleyen yıllarda da büyüme stratejimiz aynı şekilde sürecek. Hem like for like, hem de yeni mağaza açılış büyümemiz aynı şekilde devam edecek” dedi.

Sermayesinin yüzde 37.8’i halka arz edilecek olan şirketin halka arz büyüklüğü 2.6-3.1 milyar lira aralığında gerçekleşecek.

Demirel, halka arzdan gelen gelirle şirketin tüm borçlarını kapatacağını, finansal borç kalmayacağını ve şu anda ekside olan özkaynakların pozitife geçeceğini ifade etti.

Şok Marketler’in geçen yıl sonu itibariyle, bir yıl içerisinde ödemesi gereken 1.4 milyar lira tutarında banka kredisi bulunuyor. Şirketin özkaynakları eksi 2.2 milyar lira düzeyinde.

