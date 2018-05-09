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Şok’un halka arzında yeni gelişme!

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 10-10.5 TL aralığına indirilirken, bugün sona ermesi beklenen talep toplama süresi de 10-11 Mayıs'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

android-time 17:13 9 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Şok’un halka arzında yeni gelişme!
Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 10-10.5 TL aralığına indirilirken, bugün sona ermesi beklenen talep toplama süresi de 10-11 Mayıs'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Gözde Girişim iştiraki Şok Marketler’in halka arzında daha önce fiyat aralığı 12-14.4 TL aralığında açıklanırken talep toplamanın da 8-9 Mayıs’ta olacağı duyurulmuştu. Halka arza aracılık eden Garanti Yatırım’ın KAP’a yaptığı açıklamada ayrıca, “Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2.6 milyar TL’lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından önce, şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır” denildi.

Açıklamanın ardından yüzde 7.8 düşen Gözde Girişim hisselerinde devre kesici uygulaması başladı.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 17:4009.05.2018
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