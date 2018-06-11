Şölen CEO’su Elif Çoban büyüme hedeflerini açıkladı

Çikolata ve çikolatalı ürünler sektöründe faaliyet gösteren Şölen'in CEO'su Elif Çoban açıklamalarda bulundu. Çoban, ikramlık çikolata pazarının geçtiğimiz sene yüzde 6, Şölen’in yüzde 10 büyüdüğünü söyledi.

Bayram öncesinde sektörü değerlendiren Şölen CEO'su Elif Çoban, ikramlık çikolata pazarının geçtiğimiz sene yüzde 6 büyürken, Şölen'in yüzde 10 büyüme elde ettiğini, ikramlık çikolata ve şekerde 2018 yılında toplam yüzde 20 seviyesinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Çoban, Türkiye'de 2017 yılında dökme şeker pazarının ise yüzde 14 büyürken Şölen'in yüzde 24 büyüdüğüne dikkat çekerek bu pazarda Şölen'in geçen yıl 2. sıraya yerleştiğini ifade etti.

“İKRAMLIK ÇİKOLATADA PAZAR LİDERLİĞİMİZİ KORUYORUZ”

Şölen'in geçtiğimiz sene ikramlık kategorisinde sektörün üstünde bir büyüme elde ettiğini belirten Çoban, “Türkiye'de çikolata pazarına baktığımızda, ikramlık ve hediyelik çikolatada toplam satışların yüzde 77'sinin bayram dönemlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Sadece hediyelik çikolata özelinde bakarsak, bu satışların yüzde 63'ü bayramlarda gerçekleşiyor. Ramazan Bayramı satışları toplam bayram satışlarının yüzde 57'sini oluşturuyor. Şölen olarak toplam satışlarımızın yüzde 24'ünü ikramlık çikolata ve şeker satışları oluşturuyor. İkramlık çikolatada yüzde 35'lik pazar payıyla liderliğimizi korurken, ikramlık şekerde ise her sene pazar payımızı büyütüyoruz” dedi.

“İÇ ANADOLU VE MARMARA ÇİKOLATA, DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İSE ŞEKER TÜKETİYOR”

Bayramlardaki çikolata ve şeker tüketiminde alışkanlıkların değiştiğine dikkati çeken Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 5 yıldır ikramlık çikolatadan hediyelik çikolataya doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bu trend 2017 yılında da değişmedi. Hediyelik çikolatada ağırlıklı olarak madlen ve çeşnili dolgulu çikolatalar tercih ediliyor. Artık sadece bayramda değil, özel günlerde de insanlar birbirine çikolata hediye ediyor. Özel günlerde hediye olarak özellikle dolgulu çikolata satılıyor. Daha çok kadınlar tarafından tercih edilen bitter çikolatanın da tüketimi gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de bayramlarda hane başına düşen ambalajlı ve açık çikolata miktarı 1.5 kg, şeker miktarı ise 2.2 kg. Bölgelere baktığımızda ise ikramlık çikolatada en fazla tüketim, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri'nden geliyor. İkramlık şekerde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başı çekiyor.”

“TÜKETİCİLERİMİZİN BAYRAMINI ŞÖLEN’E ÇEVİRMEK İSTİYORUZ”

Ramazan Bayramı'nda çok güçlü yenilikler yaparak tüketicilere; çikolatadan şekere, ikramlıktan hediyeliğe kadar hem damak tadı hem de fiyat segmentleri açısından çok zengin bir portföy sunacaklarını söyleyen Çoban, “Titizlikle hazırladığımız ürünlerimizi 81 ilde tüketicilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ürünlerimiz çok taze ve bayrama sadece 2 ay kala üretilmeye başlandı. Tüketicilerimizin bayramını Şölen'e çevirmek istiyoruz. Bununla birlikte bu yıl bayramlarda yüzde 20 seviyesinde bir büyüme hedefliyoruz. Bu sene toplamda 2 marka lansmanı, 12 yeni çeşit, 15 mevcut çeşidimizde relansman yaptık” dedi.

Çoban, Şölen'in Ramazan Bayramı için hazırlıkları hakkında şu bilgileri verdi: “En yeni ürünlerimizden biri İstanbul Koleksiyonu. Gravür sanatını madlen çikolatanın eşsiz lezzetiyle buluşturarak Türkiye çikolata pazarında bir ilke imza atıyoruz. Yüzyıllardır dünyanın kültürel ve tarihi açıdan en gözde kentlerden biri olan İstanbul'un siluetleri, İstanbul Koleksiyonu'muzda bir araya geliyor. Kız Kulesi'nden Galata'ya, Ayasofya'dan Boğaziçi manzaralarına kadar pek çok tarihi mirası içinde bulunduran İstanbul Koleksiyonu, Ramazan Bayramı döneminde satışa sunulacak. Üretiminde gerçek meyve suyu kullandığımız yumuşacık jelly şeker Butik Meyve Bahçesi, her damak tadına uygun 12 farklı çeşidiyle bayramı şölene çevirecek. Butik Meyve Bahçesi; elma, çilek, portakal, limon, tropik ve karpuzun yanı sıra yepyeni tatları ahududu, böğürtlen, kavun, şeftali, mango, mandalina çeşitleriyle jelly şeker sevenlere bu bayramda meyve bahçesi lezzetlerini yaşatacak. Çikolata portföyümüze bu yıl Mojee'yi ekledik. Renk renk şık alüminyum sargılı ambalajlarda gerçek sütlü çikolata fındık kreması ile birleşiyor.Yine en çok satılan ürünlerimizden olan Octavia, Şölen Madlen, Tual, Chocodans ve Butik Minibon Şeker'de hediyelik ambalaj tasarımlarını yeniledik.Ayrıca tüketicilerimize Vital, Maxbar ve Butik Meyve Bahçesi ürünlerimizde kolay ulaşabilecekleri şık hazır paketler hazırladık.”