Star Wars’un son filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı

Disney ve Lucasfilm'in "Solo: Bir Yıldız Savaşları Öyküsü" filmi dört günlük hafta sonu açılışı için tahmini olarak 101 milyon dolarlık bir hasılat gerçekleştirdi. Bu rakam Yıldız Savaşları serisinin 2002' yılından beri gerçekleştirdiği en kötü açılış.

CNN’in haberine göre bu rakam, son dört yıldaki en büyük Anma Günü Haftasonu başlangıcı iken, aynı zamanda endüstri beklentilerinin de altında kaldı. Genel olarak film, dünya çapında 148 milyon dolar kazandı.

101 milyon dolar hala bir çok film yapımcısının sahip olmak istediği sağlam bir açılış olsa bile, başarı farklı olarak değerlendiriliyor.

ComScore’da (SCOR) kıdemli medya analisti Paul Dergarabedian, “Yıldız Savaşları’ markası her zaman müthiş gişe beklentilerine tabidir. Bazen, 100 milyon dolar ile açılan bir film bile yeterli bulunmaz” dedi.