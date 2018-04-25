Soma’da bir maden sahasının özelleştirilmesi için ihale açıldı

Soma'da 86071 Sicil numaralı maden ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının 31 Temmuz 2046 tarihine kadar işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale açıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlana Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ilanına göre, jeolojik rezervi 139 milyon ton olarak belirlenen maden sahası özelleştirmesi ihalesi 15 Mayıs’ta yapılacak. İhalenin geçici teminat tutarı 20 milyon TL olarak tespit edildi.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubuna üye olarak yer alabilecekler.

Teklif sahiplerinin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında toplam varlıklarının en az 400 milyon TL, toplam öz kaynaklarının ise en az 60 milyon TL olması gerekiyor.

REUTERS